《寄生蟲》在英國上奧斯卡榮膺雙冠王，只剩下奧斯卡金像獎. February. 04, 2020 07:53. by 李?? baltika7@donga.com. 就在美國奧斯卡金像獎頒獎典禮舉行前一周，電影《寄生蟲》在英國奧斯卡頒獎典禮上獲獎。 英國電影和電視藝術學院(BAFTA)當地時間2日在英國倫敦舉行的頒獎典禮上，將奉俊昊導演的《寄生蟲》選為最佳外語片獎獲獎影片。 這是韓國電影繼2018年朴贊郁導演的電影《小姐》之後，第二次在英國奧斯卡頒獎典禮上獲得最佳外語片獎。《寄生蟲》還獲得最佳劇本獎，榮膺雙冠王。 奉俊昊導演在獲得最佳外語片獎時說：“我來自遠方。在這裏出席的人中，我好像來自最遠的地方。我想對一同入圍的其他優秀電影表示贊賞。”接著，他把功勞歸結於演員，“要不是那些展示最佳配合的演員們，一定會非常困難”。在領取最佳劇本獎獎杯時，他表示。“感謝將我寫的臺詞和場面展現在畫面上的優秀演員們。我覺得活著的演員表情和肢體語言才是萬國通用語。” 《寄生蟲》還獲得了最佳作品獎和最佳導演獎提名，但這兩個獎項被薩姆•門德斯執導的《1917》奪走。《1917》獲得了最佳作品獎、最佳導演獎、最佳攝影獎、最佳美術獎等7個獎項。最佳男主角獎由《喬克》的霍亞金•菲尼克斯獲得，最佳女主角獎則由《朱迪》的勒內伊•澤維格獲得。 1947年成立的BAFTA獎是英國最具權威的頒獎典禮，對美國奧斯卡獎的影響不小。另外，《寄生蟲》1日(當地時間)在美國舉行的美國編劇工會獎頒獎典禮上獲得了主獎最佳改編劇本獎，還獲得了藝術指導工會(ADG)獎。由此，《寄生蟲》在美國4大工會(制片人•導演•演員•編劇工會)獎中獲得了演員和編劇獎，成為韓國電影中第一部獲得奧斯卡獎的可能性大增。尤其在美國編劇工會和英國奧斯卡獲得最佳劇本獎，因此很有可能獲得奧斯卡最佳劇本獎。第92屆奧斯卡頒獎典禮將於9日(當地時間)在美國洛杉磯杜比劇院舉行。《寄生蟲》入圍了最佳影片獎、導演獎、劇本獎、美術獎、剪輯獎、國際電影獎(原最佳外語片獎)等六個部門的提名名單。

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