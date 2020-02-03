不僅要禁止“湖北省”來人，還要先發制人采取對策集中中國出境人員入境通道. February. 03, 2020 08:01. . 針對新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）的擴散，韓國政府也將於明天零時開始采取部分限制入境的措施。國務總理丁世均昨天表示：“全面禁止14天以內訪問或滯留過中國湖北省的所有外國人進入韓國。”據悉，如果是韓國國民，允許他們入境，但將實行14天的自我隔離措施，並暫時中斷中國人免簽證進入濟州島的制度。 此前，武漢肺炎確診患者劇增，國民不安達到極點，從這壹點來看，此次措施有些晚。上個月30日，世界衛生組織宣布武漢肺炎為“國際公共衛生緊急狀態”後，美國立即發布了禁止本國公民到中國旅遊的警報，並中斷了最近兩周內從中國回來的外籍人士的入境。日本政府從1日零時起禁止訪問湖北省的外國人入境。 武漢肺炎的傳染力比非典更強，截至2日上午，中國內地確診病例超過1.4萬例，死亡超過300人，蔓延至世界27個國家和地區。第二次、第三次感染、無癥狀感染者以及空氣傳染的說法，正在攪亂地球村的日常生活。截至2日，韓國國內確診患者達15人。即使政府再怎麽努力防疫，每天有2萬名左右的中國人通過全國的機場和港灣入境，這只能增加國民的不安感。 政府有必要集中管理湖北省和中國其他地區人員的入境。從昨天開始，美國將把所有從中國入境的航班都安排在7個主要機場，集中檢查乘客是否受到感染。我們也有必要把來自中國的航班和航班集中到主要機場和壹兩個港口，提高防疫程序的強度和效率。航空公司和機場防疫當局之間應該實時共享從中國出發經由其他國家入境的乘客信息。 對15名確診患者的行動路線信息也應及時、透明地公開。如果只有模糊的信息流傳開來，不安感就會增加，無辜的其它商店和多重利用空間也會受到損失。由於準確的信息無法流通，很多國民因不安感而減少外出活動，試圖被關在家裏生活。我們需要政府做出努力，讓他們在各自徹底進行防疫和衛生管理的同時，同時找回最起碼的安心和活力。

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