厭惡的刀刃. February. 03, 2020 08:01. by 李恩澤 nabi@donga.com. “當我們覺得對某些群體的厭惡是無可奈何的而隨心所欲地行動時，不平等現象就更加嚴重了。” ——摘自金智慧的《善良的歧視主義者》 筆者上大學的時候去歐洲旅行過。這是我第壹次去歐洲，但與我的擔心不同，來回非常順利。只是，這輩子從未經歷過的種族歧視經歷給我帶來了壹定的沖擊。當然，從周圍的事例來看，我的情況似乎連嚴重的問題都做不到，但無論如何，走夜路時經常被陌生人罵，這也應該不是常有的事情。 特別是“該死的中國人快滾開！”我不知道他為什麽對獨自安靜行走的我說出這樣的話。也許他那天心情特別不好，也許他有自己的理由討厭中國。理性地想壹想，我也沒有理由聽到這句話就受到傷害。因為我既不是中國人，也知道不是所有的歐洲人都和他壹樣。只是在韓國以外的地方，我的個性隨時都會被抹去，被置換成“中國人”或“亞洲人”，僅僅存在本身，就會成為某些人厭惡的對象，這是不小的沖擊和痛苦的經歷。 以新型冠狀病毒為契機，對中國的厭惡感逐漸擴散。有報道稱，中國人聚居的首爾大林洞地區的衛生文化非常糟糕。他們只是在韓國生活，還沒有去過中國。當然，雖說這是因為出於對安全的擔憂和對病毒的恐懼，但擔心和預防病毒和積極傳播對特定群體的厭惡是完全不同的問題。每次看到他們，我都會想起當年那個對我扔石頭罵人的他。他肯定也有他的理由。

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