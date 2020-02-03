“貝多芬最後的第32號奏鳴曲是從地獄走向天堂的作品”. February. 03, 2020 08:02. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “鋼琴家米開朗基利曾說過，即使知道很多曲子，也要有幾首能更拿得出手的曲子才行。對我來說，貝多芬的這些奏鳴曲是最接近的作品。” 鋼琴家元才連(32歲，音)在3年裏一直是“傳聞”。2017年在意大利布索尼國際鋼琴比賽上獲得二等獎和聽眾選擇獎，被評價為“個性鮮明的演奏”的他即將站在首爾觀眾面前。13日，首爾藝術殿堂IBK冠軍廳。屆時他將演奏貝多芬第13號奏鳴曲《幻想曲風格的奏鳴曲》、第30號奏鳴曲、莫紮特《幻想曲》C小調、第32號奏鳴曲等。 “我想把一直苦練的貝多芬作品在大賽之後首次正式在祖國舞臺上展示給大家。光是第13號奏鳴曲已經練了15年了，其他曲子也是10年以上一直練習的作品。” 在首爾難得一見的期間，他四處尋找能進一步鞏固自己鋼琴世界的“師傅”。去年，他拜訪了生活在葡萄牙山中的鋼琴家瑪利亞•喬昂•皮雷斯。 “和其他4名年輕鋼琴家一起生活，接受了大師的教導。比起高難度的演奏技術，我學會了以更廣闊的視角看世界和藝術的眼光。” 在這次節目中，演奏貝多芬的第13號奏鳴曲的機會很少。“這是貝多芬轉入中期後，嘗試大膽表現的歌曲。古典奏鳴曲首次加入了幻想曲風的部分。” 夢幻的氣氛與莫紮特的《幻想曲》C小調相連接，接著與貝多芬的第32號奏鳴曲相連接。“莫紮特的幻想曲和貝多芬第32號奏鳴曲都以減七和弦開始，這種黑暗的氛圍讓人印象深刻。” 他說貝多芬最後的第32號奏鳴曲是“從地獄走向天堂的作品”。“前面像地獄一樣激烈，中間部分的G大調就像是放在兩者之間的梯子。我感覺自己已經超越了這個範圍，走向了永遠的救贖。我們正在努力準備，讓大家一起感受。” 下個月還將發行唱片。以“Aqusense”標簽，收錄了李斯特不太被人演奏的歌曲《Apparitions》第1號，巴托克•貝拉的《門外(Out of Doors)》等作品。

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