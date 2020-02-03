全面禁止中國湖北省滯留人員進入韓國. February. 03, 2020 08:02. by 李美智, 尹完準 image@donga.com,zeitung@donga.com. 為防止新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）擴散，韓國政府決定全面禁止訪問或滯留過中國湖北省的外國人入境。前往濟州島的中國遊客被確認感染後，“免簽證”訪問濟州也被迫中斷。在韓國國內，通過與日本確診患者接觸後來到韓國的中國男性被確診等，出現了原來不屬於防疫對象的“第三種途徑”的患者。 韓國國務總理丁世均2日表示：“從4日零時起，將全面禁止最近14天內訪問或滯留過中國湖北省的所有外國人入境。”韓國國民入境後，在14天內將實行自行隔離措施。經與濟州特別自治道磋商，根據濟州特別法實行的免簽證入境制度將暫時中斷。 據統計，周末新增患者4人，截至2日患者總數為15人。1日公布的第12名患者是壹名49歲的中國男性，在日本從事導遊工作期間，曾與日本確診患者有過接觸。上月19日入境後，在日本患者的勸說下向保健當局申報，本月1日被確診。這是中國以外國家入境的首例確診患者。 日本政府不顧患者在韓國居住，以其為中國國籍為由，只向中國政府通報了與本國患者接觸的事實。韓國保健當局在12號患者自行申報之前，完全不知道相關內容。韓中日三國間的傳染病預防合作系統沒有正常啟動。12號患者的夫人、40多歲的中國女性在韓國也被丈夫感染，成為14號患者。 乘坐包機入境的武漢僑民患者也首次出現。2日公布的13號患者（28歲，韓國男性）是上個月乘坐第壹架包機抵達韓國的，通過了中國的出境檢疫、韓國的機內檢查和入境檢疫，是“無癥狀入境者”。15號患者（43歲，韓國男性）是上個月20日和4號患者（55歲，韓國男性）乘坐同壹班飛機的乘客，屬於自行隔離對象。 據中國外交部透露，截至2日，已有62個國家就新型冠狀病毒感染癥實施有關中國人入境的管制措施。措施分為四個階段。美國等5個國家對中國人限制入境，俄羅斯等6個國家對中國人限制發放簽證，韓國、日本等7個國家對湖北省出身的中國人或經由湖北省的旅行者限制入境，英國、法國等44個國家要求提交測定體溫等身體狀況報告。

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