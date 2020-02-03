LG電子H&A部門營業利潤連續3年力壓美國家電巨頭惠而浦. February. 03, 2020 08:03. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG電子連續3年超過了世界排名第一的家電企業美國惠而浦的營業利潤。雖然年銷售額落後於惠而浦，但LG正在縮小差距，因此預計今年兩家公司也將圍繞第1的位置展開激烈的競爭。 2日，據電子業界透露，美國惠而浦最近公布的去年全年營業利潤約為15.71億美元(約1.8765萬億韓元)。同期，LG電子生活家電(H&A)部門的營業利潤為1.9962萬億韓元，略高於惠而浦。特別是LG電子家電部門的營業利潤在2017年為1.4萬億韓元，2018年為1.5萬億韓元，得到了上升勢頭穩定的評價。因此，LG電子連續3年在營業利潤方面超過了惠而浦。家電業界相關人士解釋說：“LG電子在營業利潤率高的高端家電市場迅速搶占先機的效果逐漸體現出來了。” 在銷售額方面也縮小了差距。LG電子家電去年的銷售額為21.5萬億韓元，首次突破了20萬億韓元大關。惠而浦去年的銷售額為204億美元(約24.3萬億韓元)，兩家公司間的差距被縮小至約2.8萬億韓元。惠而浦連續幾年停留在23萬億~24萬億韓元的銷售額上，而LG電子家電部門的銷售額從2016年的17萬億韓元開始，到最近為止一直持續保持追趕勢頭。 去年上半年，LG電子的銷售額甚至超過了惠而浦，一度躍居世界第一。不過，由於下半年惠而浦迎來了美國黑色星期五等庫存調整的特殊需求，因而再次保持了銷售優勢。LG電子有關負責人表示，“與其在下半年因競爭而盲目增加市場營銷費用，不如穩定地開拓高端市場。”

한국어