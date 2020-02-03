ISU四大洲速滑錦標賽男子1500米金牌得主金民錫. February. 03, 2020 08:03. by 兪載泳 elegant@donga.com. 韓國男子速度滑冰中長距離招牌選手金民錫(21歲•城南市廳)向連續兩屆冬奧會獎牌發起了挑戰。 2日，金民錫在美國密爾沃基佩蒂特國際滑冰中心舉行的2020國際滑聯(ISU)四大洲速滑錦標賽男子1500米比賽中獲得了金牌。他以1分44秒567的成績領先加拿大選手傑斯•紐費爾德(1分45秒990)1.42秒奪冠。 雖然歐洲強國沒有參賽，但這是2019~2020賽季開啟後金民錫首次滑出1分44秒多的成績，意義重大。他的這一成績僅次於1月在荷蘭舉行的歐洲錦標賽上獲得第一名的荷蘭選手托馬斯•克勞爾(1分43秒67)，排在今年最好成績第二位。 金民錫在就讀坪村高中的2017年在劄幌冬季亞運會上獲得金牌，預示著明星的誕生。之後體重增加3公斤以上，並增強了力量，第二年他在平昌冬奧會上滑出1分44秒930的成績，成為首位在該項目中站上領獎臺(銅牌)的亞洲選手。在歐洲選手獨占鰲頭的項目上獲得自信的金民錫，在本賽季的6次世界杯比賽中，在該項目上綜合排名第2位。 但是他在2019~20賽季的世界杯第1站比賽中以1分46秒左右的成績獲得第4名後，在第2、3站比賽中接連出現萎靡，讓人擔憂。雖然沒有特別的受傷，但沒能進入1分45秒大關。在此期間，中國選手寧鐘彥繼去年9月滑出1分43秒45的個人最好成績後，又在世界杯第三站比賽中以1分44秒918的成績領先金民錫。 SBS解說員諸葛成烈表示：“首先在邀請賽上獲得金牌意義重大。與體力上處於最佳狀態的平昌冬奧會相比，現在金民錫的狀態既不好也不壞。”諸葛解說員接著說，“在轉彎時左腳使力助滑的‘細節’比平昌冬奧會時差。體力和成績應該繼續同步上升。” 小小年紀就獲得奧運會獎牌的金民錫的整體比賽運營和戰略等方面仍然被評為處於世界頂尖水平。諸葛解說員建議，“為了兩年後的冬奧會獎牌，安裝‘速度耐力’，即在保持較快速度的同時，安裝以一定的速度維持1500米整個滑行過程的力量，應該是最重要的課題。” 另外，嚴千浩(28歲•體育彩票)在男子集體出發(Mass Start)比賽中，以8分31秒940，沖刺積分64分獲得冠軍。在女子集體出發比賽中，金寶凜(27歲•江原道廳)獲得銀牌。

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