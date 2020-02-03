70多歲候選人中間閃耀的“38歲新星”皮特•布蒂吉格. February. 03, 2020 08:03. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 3日，在美國大選候選人競選日程拉開帷幕的情況下，前印第安納州南本德市市長皮特•布蒂吉奇(38歲)、前紐約市市長邁克爾•布隆伯格(78歲)、臺灣血統企業家安德魯•楊(45歲)等受到的關註絲毫不亞於目前在野黨民主黨的黨內支持率分別位居前兩位的前副總統喬•拜登和參議院議員伯尼•桑德斯。 布蒂吉奇去年1月以在歷屆美國大選候選人中最年輕的37歲就提交了出師表。這與美國總統特朗普(74歲)、前副總統拜登(78歲)、桑德斯議員(79歲)、參議員伊麗莎白•沃倫(71歲)都是70多歲的人形成了鮮明的對比。她畢業於哈佛大學，曾在阿富汗戰爭中服役，以“別人家的孩子”的形象受到白人中立選民的歡迎。在上個月進行的輿論調查中，她在11日進行預備競選(primary)的新罕布什爾州的支持率僅次於桑德斯(29%)，以17%的支持率位居第二。也有意見稱，與其他候選人相比，行政經驗短、性少數群體等是弱點。 以《福布斯》為基準，擁有580億美元(約69萬億韓元)財產的世界第14位富豪—前紐約市長布隆伯格以壓倒性的“金錢之威”展開了營銷攻勢。去年11月宣布參加競選的第一周就花費了3300萬美元(約394億韓元)作為電視廣告費，創下了歷史最高紀錄。《路透社》上月29日和30日進行的輿論調查中，他以12%的支持率排在拜登(23%)和桑德斯(18%)之後，位居第三。有分析認為，考慮到布隆伯格比其他候選人參加競選要晚，攻擊性的廣告戰取得了效果。他實際上放棄了選舉人團數較小的愛荷華州、新罕布什爾州等地區。相反，布隆伯格及其競選團隊制定了在538個選舉人團中排名前兩位的州加利福尼亞(53名)、得克薩斯(29名)等聚集的下月3日“超級星期二”集中進行競選的戰略。 為了消除兩極化，承諾每月向美國所有成年人支付1000美元基本收入的楊候選人受到了拜登和桑德森候選人的邀請。因為如果兩人中的一人得到楊候選人的支持，就能在展開拉鋸戰的競選中奠定勝機。

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