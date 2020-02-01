二次感染和無癥狀傳染，應對首例變種肺炎應提高應對水平. February. 01, 2020 08:08. by / /. 兩天之內，國內新型冠狀病毒感染（武漢肺炎）患者增加7人，增至11人。還出現了首例韓國女性患者。新增病例中，有壹人被確認是在與確診患者壹起進食時被感染。這是韓國國內確認的首例“人際感染（二次感染）”，不能排除該患者家屬中出現三次感染事例的可能性。有人擔心，地區傳播可能已經開始。 更令人擔心的是，已經出現了打破冠狀病毒常識的“神秘患者”的報告。繼中國之後，日本也出現了“無癥狀”傳染的事例。“非典”或中東呼吸綜合征在出現發熱等癥狀後，才把病毒傳染給其他人，因此只要對有癥狀的人進行正常隔離，就可以防止出現感染。如果是在沒有癥狀的情況下傳染給他人，防疫就會更加困難。 在中國，甚至有專家主張，武漢肺炎已經超越飛沫傳播，能夠在空氣中傳染。世界衛生組織30日宣布武漢肺炎進入國際公共衛生緊急事態（PHEIC）。因為除了中國以外，在18個國家出現了100多名感染者，而且在美國、日本、德國、越南也確認了二次感染者。如果武漢肺炎在多個大陸同時出現社區傳播，也就存在“大流行”的危險。 現在韓國社會的防疫系統是在經歷以在醫院內感染為主的2015年中東呼吸綜合征事態後，根據當時情況打造的。武漢肺炎病毒的致死率雖然比中東呼吸綜合征低，但傳播力卻要高得多，甚至出現無癥狀傳染的可能性，因此，應該先發制人地考慮修改防疫政策。考慮到無癥狀傳染的可能性，同時要擴大接觸者範圍進行檢疫和追蹤。政府應該以疾病管理本部為中心，積極支援防疫負責人以專業性和創意性應對變異病毒的特質。 31日上午，在人們擔心感染之中，搭載368名中國武漢僑民的包機抵達韓國。僑民們接受追加檢疫後，只有350名沒有發熱等異常癥狀的僑民被隔離在忠南牙山和忠北鎮川的保護設施。防疫當局應該嚴格管理，避免在隔離者之間出現進壹步的傳染。只有這樣，才能平息當地居民的不安情緒，防止出現社區傳播。

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