新型冠狀病毒波及文化界，波士頓交響樂團訪韓演出取消. February. 01, 2020 08:10. by 劉潤鐘=文化專門記者•鄭成澤記者 gustav@donga.com,neone@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥(武漢肺炎)，大型演出被迫中斷，而且沒有觀眾旁聽直播等影響正在向文化界擴散。 原定於2月6、7日在首爾藝術殿堂音樂廳舉行的波士頓交響樂團的演出被取消。此次演出原本計劃從首爾開始，之後分別在中國臺北、中國香港、中國上海舉行2場，共8場演出。此前，京畿富川市取消了原定於1月31日在富川市市民會館舉行的富川市立合唱團定期演奏會。 去年12月17日開始的音樂劇《we will lock you》的預售取消率也很高，演出被暫時中斷。隨著原定於1月31日在香港文化中心舉行的香港愛樂樂團演奏會被取消，3月10日至13日在大田、首爾、江原春川、光州舉行的該樂團訪韓演奏會是否也會取消，備受關註。對此，演出企劃公司Presto Art表示：“香港愛樂樂團方面表示，與中國大陸相比，在武漢肺炎影響相對較小的韓國和日本進行演出，因此將按日程進行。”

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