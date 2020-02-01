10億人狂熱的超級碗門票均價已達948萬韓元，有望打破1158萬韓元的歷史記錄. February. 01, 2020 08:09. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 是一支球隊時隔半個世紀再度奪得冠軍，還是另一支球隊追平歷史最多冠軍紀錄？ 美國最大的體育賽事—美國職業橄欖球(NFL)總決賽“超級碗(Super Bowl)”將於3日上午8時30分(韓國時間)在美國佛羅裏達州邁阿密硬石體育場舉行。今年迎來第54屆的此次超級碗比賽將在擁有很多故事的兩隊之間展開，比以往任何時候都要火熱。極度渴望奪冠的堪薩斯城酋長隊和“名門”舊金山49人隊將爭奪“文斯-隆巴迪杯”(超級碗冠軍獎杯)。 堪薩斯城酋長隊自1970年首次獲得超級碗冠軍後，直到去年為止，一次也沒有踏上過超級碗舞臺。自1967年超級碗舉辦以來，紐約噴氣機隊僅在1969年獲得過一次冠軍，酋長隊的長時間無冠記錄僅次於噴氣機隊。相反，舊金山49人隊是從1981年首次奪冠開始，先後5次獲得超級碗冠軍的傳統豪門球隊。如果49人隊奪冠，將追平新英格蘭愛國者隊、匹茲堡剛人隊等保持的最多冠軍紀錄(6次)。 隨著長期被超級碗所困擾的堪薩斯城球迷的湧入，超級碗的票價一路飆升。票價為普通席4220美元(約503萬韓元)，最貴的Skybox為6萬美元(約7146萬韓元)。但據網上售票網站“SeatGeek”透露，截止到31日，在購買者之間交易的轉售門票價格達7963美元(約948萬韓元)。這比去年的平均票價4972美元(約592萬韓元)上漲了60%左右。歷屆超級碗平均門票最高價是愛國者隊和西雅圖海鷹隊對決的2015年的9723美元(約1158萬韓元)。這也是歷屆美國職業體育比賽門票的最高價格。美國媒體認為，今年有望改寫歷史紀錄。 票價和廣告單價也有所上升。今年超級碗廣告單價以30秒為基準是560萬美元(約66億韓元)，比去年的530萬美元(約63億韓元)上漲了5.7%左右。特別是，今年美國總統特朗普和民主黨總統候選人邁克爾•布隆伯格同時拿下了60秒的廣告，因此備受關註。據悉，他們購買60秒廣告分別花費了1000萬美元(約119億韓元)以上。 詹妮弗•洛佩茲和夏奇拉的超級碗中場秀也備受關註。超級碗比賽第2節結束以後舉行的中場表演中，邁克爾•傑克遜(1993年)、Lady Gaga(2017年)、Maroon 5(2019年)等當代頂級歌手出演。當地媒體等媒體預測，今年超級碗的舉辦地邁阿密，在比賽期間將吸引約20萬名遊客。美國體育媒體ESPN預測，超級碗的經濟效果將達到6億美元(約7148億韓元)。 堪薩斯城酋長隊非常擅長傳球進攻，由出道3年的明星四分衛帕特裏克•馬霍姆斯(25歲)領銜。去年成為最有價值球員(MVP)的馬霍姆斯是高中時期投出時速153公裏快速球的投手出身，擁有強有力的肩膀，傳球準確度很高。馬霍姆斯在季後賽期間的四分衛中，傳球距離(562.4米)排名第二，成為球隊踏上超級碗舞臺的頭號功臣。 舊金山49人隊的強項是以跑壘員拉希姆•莫斯特特(28歲)為核心的沖球進攻。莫斯特特在季後賽期間總跑動距離為201.2米，是季後賽歷史上第二多的沖球距離。莫斯特特創下的4個觸地得分也是NFL季後賽歷史第二好成績。

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