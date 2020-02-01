“史無前例的擴散”，WHO宣布將新型冠狀病毒疫情列為“國際關註的突發公共衛生事件”. February. 01, 2020 08:09. by 尹完準 zeitung@donga.com. 世界衛生組織(WHO)宣布，將新型冠狀病毒感染癥(武漢肺炎)疫情列為“國際關註的突發公共衛生事件(英文簡稱PHEIC)”。世界衛生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)當地時間30日就武漢肺炎表示，“過去幾周以來，人們目睹了之前所不知道的病原體的出現，並擴大為史無前例的發病。”但他同時表示，宣布緊急狀態“疫情不僅在中國國內大規模爆發，在其他國家也正發生疫情”。並強調稱，“沒有理由采取妨礙(與中國)貿易和旅行的措施。” 中國國內武漢肺炎確診患者和死亡人數在1日均達到最高值，擴散速度正在加快。中國內地確診病例9692例，較前一日增加1866例；死亡213例，增加43例。全球確診病例9831例，超過2003年SARS全球病例數8098例。在中國甚至出現了武漢肺炎的“空氣感染”可能性。中國疾病預防控制中心(CDC)首席專家吳尊友在接受中國中央電視臺(CCTV)采訪時表示，“武漢肺炎與非典有很大不同，與流行性感冒(流感)的傳播模式更相似。在調查過程發現，在(特定的)封閉空間內，其他人吸入武漢肺炎感染者留在空氣中的飛沫(分泌物)或浮質(微固體粒子或水滴)，引起無感染源的感染。”

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