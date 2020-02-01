盡量避開人多的地方，外出後要洗手. February. 01, 2020 08:09. by 宋惠美記者 1am@donga.com. 在周末即將到來之際，31日壹天內竟出現了5名新型冠狀病毒感染病（武漢肺炎）患者，市民的不安情緒正在加劇。在人多的活動或外出多的本周末，防止感染擴散是關鍵。為此，應盡量避開人多的地方，外出時應遵守正確的傳染病預防守則。 專家提醒，國內通過人際傳染出現了第二次、第三次傳播者，即使沒有去過中國的經歷，也要嚴格遵守傳染病預防守則。外出後壹定要用香皂洗手30秒以上。使用手消毒劑也不錯。 很多人取消了周末安排的活動或外出就餐，但如果需要外出，短期內必須戴N80以上的口罩。戴上口罩活動時，重要的是不要壹會摘掉口罩壹會兒戴上口罩。如果需要和別人壹起吃飯，就要用幹凈的餐具各自分著吃。國內首例二次感染者6號患者與3號患者就曾經用各自的筷子分吃壹個鍋裏的烤肉。 不被通過社交媒體傳播的假新聞所忽悠也很重要。有專家指出，吃泡菜可以提高免疫力，不會患武漢肺炎；吃中國泡菜會患武漢肺炎等，這些說法都是沒有科學依據的。屬於香草的壹種“歐萊加諾油”對武漢肺炎有預防作用的信息，也是假新聞。 如果您居住在疾病管理本部公開的確診患者的行路路線以內，應該更加註意。但是，確診患者離開之後的地方，只要經過消毒後就可以安全使用，因此有必要警惕過度的擔憂。 如果出現發燒或咳嗽等呼吸道癥狀，應禁止與他人接觸，並應向保健當局咨詢。如果懷疑被感染，應致電保健所或疾病管理本部呼叫中心（1399）接受指導。如有癥狀，應到有篩選診所的醫院接受指導。篩選診所在疾病管理本部網站（cdc.go.kr）上均有公布。 如果被疾病管理本部通報為自我隔離對象，就應該徹底地遵循這壹原則，防止地區社會傳播。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）表示：“中東呼及綜合征流行時，由於自我隔離未能正常進行，導致社區傳播擴散。市民和衛生部門應該多加註意，確保隔離工作到位。”

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