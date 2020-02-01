文在寅總統：“檢察機關不能自行糾正錯誤，公調處意義重大”. February. 01, 2020 08:09. by 朴孝睦記者、金智賢記者 tree624@donga.com,jhk85@donga.com. 文在寅總統31日聽取權力機關改革後續措施的報告時表示：“過去的檢察機關未能自行糾正錯誤，因此，特別是高層公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）意義重大。”他批評了起訴青瓦臺前任、現任參謀的檢察機關，表示要為在7月份設立“公調處”展開速度戰。 文在寅當天在青瓦臺聽取了國務總理丁世均、法務部長秋美愛和行政安全部部長陳永關於權力機關改革後續措施的報告，並表示，“檢察機關的改革比什麽都重要”。文在寅說：“（由於公調處的成立）刑事司法體系將迎來解放後的第壹次轉變”，“在調查、起訴方面必須消除觸碰不得的聖域，並建立正確的國家司法機關。”他的話把檢察機關定義為“聖域”，並強調了通過公調處分散檢察機關權力的必要性。 丁世均總理在向文在寅總統報告之後發表的談話中表示：“將設立關於總理下屬公調處的籌備團”，“籌備團將為在7月成立公調處發揮支援作用。”對於檢警搜查權的調整，他表示：“為了不讓警察的權力擴大或被濫用，將把（警察）分為國家警察和自治警察來運營。” 分析認為，文在寅總統出面檢查檢察機關的改革，是為了定下調子，不能推遲設立牽制檢察機關的公調處。此前，總統公職綱紀秘書崔江旭在檢方起訴自己後，曾主張，“通過公調處的調查，（檢方的）犯罪行為將壹壹浮出水面”。

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