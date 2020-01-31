包機出現混亂，隔離區出現反復……“左右搖擺”的應對在助長混亂. January. 31, 2020 08:05. . 因新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）而被封鎖的中國武漢，原本打算讓700多名僑民回國的包機日程昨天淩晨突然被取消。雖然政府解釋說是“因為每天派遣兩架飛機的問題，中國政府阻止了此事”或“好像是中國政府有些猶豫”（保健福利部長樸能厚）等，但並未明確說明取消的原因。直到昨天30日下午，才先派遣了壹架。 美國和日本從28日開始接送本國國民回國，而且外交部長康京和28日還與中國外交部長王毅進行了通話，但相關磋商卻不盡如人意，這壹點令人難以理解。不僅是駐武漢總領事館與中國政府進行了磋商，而且在政府正式公布之前即27日開始向僑民發出接送公告，之後卻數次推翻日程，使僑民們更加混亂。 政府表現出的“左右搖擺”行為還不止於此。外交部和福利部表示，截止到29日上午，就接回對象僑民問題，就是“無癥狀者”還是“有癥狀者”的問題，出現了不同的意見，但當天下午決定先把“無癥狀者”接回來。隔離收容僑民的場所，也是28日事先發布了“忠南天安”的發表文，但是29日換成了牙山和鎮川，引發了該地區居民的反對。在此過程中，由於信息不公開不透明，助長了混亂，而且缺乏對相關地區社會的勸說工作，招致了批評。對於隔離設施的選定過程，青瓦臺表示“是由總理室進行的”，而總理室則表示“據我所知，是行政安全部物色的”。前天在鎮川，福利部次官被憤怒的居民抓住頭發，昨天峨山居民向行政安全部長和忠南知事扔雞蛋，發生了不愉快的事情。 應對災難時，局面越是困難，越需要迅速、系統的對策。目前，疾病管理本部、中央災難安全對策本部、福利部、總理室、青瓦臺等各個主體正在努力工作，但國民卻看不清控制塔是誰。相反，雖然各自努力，但因為沒有總管主體，所以出現了分歧。而且，意識到4月議會選舉的政治圈，相比收拾殘局，反而是在助長鄰避綜合征和矛盾。有關傳染病的指揮塔應由具備專業性的疾病管理本部全權迅速決定，對指定隔離設施等行政支援或包機運輸等外交、政務事項，應由國家安保室或總理室有條不紊地決定並給予支援。武漢肺炎事件很可能長期化。即使為時嫌晚，現在只要拿出統籌的主體進行有效的應對，韓國就有足夠的資源和人力可以克服。武漢肺炎正在拷問大韓民國應對危機的能力。

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