日本也掀起了《寄生蟲》熱潮. January. 31, 2020 08:06. . 去年底在日本東京涩谷舉行的電影《寄生蟲》的記者試映會上，出現了罕見的場景。首映禮從壹開始就是壹片笑聲，電影開始5分多鐘後，簡直就是爆笑的海洋，中半部更是充滿了真摯。終於，與會人員紛紛評價稱“果然是獲金棕櫚獎的好片子”，壹個個豎起了大姆指。 美國奧斯卡最佳影片有力競爭片之壹、著名導演奉俊昊執導的《寄生蟲》10日在日本正式上映，第三周即27日吸引了70萬名觀眾，票房收入達10億日元（約合109億韓元），使日本陷入“《寄生蟲》世界”。在日本以《半地下家族》為題上映，28日在日本電影專門網站“電影網”上登上搜索榜首。 “聽說《半地下家族》很有趣，怎麽樣？”壹名居住在日本的40多歲主婦、日本人朋友找到了我。我在韓國看過三次《寄生蟲》，但又和她壹起支付了1900日元（約合2萬韓元）的高額費用，（看著日文字幕）又在日本看了壹遍《寄生蟲》。26日，觀影的星期天晚上，記者察看了觀眾，發現除了中高齡女性外，男性占三分之壹左右，還有不少學生。 看完電影，朋友說：“心裏好像紮了壹根刺，壹直在想為什麽會這樣。在壹個貧富懸殊的社會裏，每個人看起來沒有惡意，卻歧視更底層的人。壹邊笑壹邊慢慢感受到了受到壓迫的感覺。對父親（宋康昊飾）做出極端行為的心情產生了共鳴，感到心痛，無法忍受。”據統計票房的“興行通訊社”調查顯示，日本全國觀影人數11日至17日排第五，18日至24日排第二，25日至26日排第四。上映影院也從當初的全國131家增加到218家。 據日本電影制片人聯盟透露，2004年《太極旗飄揚》（導演姜在圭）是首部在日本上映、票房超過10億日元的韓國電影。制作、主演全部由韓國主演的電影票房收入超過10億日元，是自2005年《我腦海中的橡皮擦》之後15年來的第壹次。與韓流粉絲歡呼的美男演員們出演的以前賣座作品不同，由演技派演員出演的、電影題材也不是愛情片的電影如此賣座，這已經超越了韓流的概念。 縱觀《寄生蟲》在日本票房大賣的原因，第壹是因為在國際電影節上獲得了高度評價，同時兼具作品性和娛樂性的評價以及細田真央導演等日本電影人的高度贊揚和口碑。二是觀眾群體的擴大。原來，這些平時不去電影院的中高齡男子，在看了《經濟雜誌》的專題報道後，就去了影院，年輕人在YouTube等網站上看到知名人士的推薦後去了影院。第三是貧富差距這壹全球性主題和韓國素材的融合。全球化的主題引起了共鳴，韓國題材增加了對韓國社會的關註和半地下、臺灣蛋糕、宋傑西卡、炸醤烏冬等日本沒有的東西，增加了逐漸了解的趣味。第四，強調防止劇透。這是奉俊昊導演親自強調的部分，在“看完作品之後再去看youtube”的建議下，使觀眾們不能不看電影。 此外，還有奉俊昊導彈的關心度。日本電影專門頻道以“韓日思念家人”為主題，對奉俊昊導演和是枝裕和（前戛納電影節金棕櫚獎獲獎導演）進行了對話。導演是枝在談話中說：“不管是有國界還是沒有國界，哪怕有爭吵，也可以建立完全不同的關系。交流本身就是電影的力量。”奉俊昊也對此表示贊同。就像世界通過《寄生蟲》發現亞洲電影和韓國電影壹樣，在日本也重新認識韓國電影，正在刷新文化紀錄。雖然韓國和日本因政治問題而疏遠，但希望通過該作品認識共同點，理解差異，與時間產生共鳴。

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