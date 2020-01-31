不停止學習的“機械戰警司令塔”金鶴範主教練. January. 31, 2020 08:06. by 鄭潤哲記者•趙應亨記者 trigger@donga.com,yesbro@donga.com. “就這種程度有什麽好驚訝的。放在以前，(引體向上)還能做得更多。呵呵。” 當記者問及在亞足聯23歲以下錦標賽(東京奧運會最終預選賽)賽事期間(16日)進行的“引體向上師徒對決”時，金鶴範教練(60歲)笑著說道。當時，他在體育館與後衛金載沅(22歲•富川隊)展開了一場對決。金教練伸直雙腿完成了10個。金載沅表示“這是意想不到的故事......”，當時很驚慌。金載沅的腿雖然有些彎曲，但共完成了11個，守住了現役球員的自尊心。當時，球員們驚訝地說：“主教練的生理年齡好像只有20多歲。” 雖然已年過花甲，但“機械戰警主帥”依然顯示出強大的肌肉力量，他率領小兒子輩的弟子們，完成了進軍奧運會和韓國隊在該賽事中的首次奪冠。繼2年前亞運會之後連續奪冠的金教練在30日的記者招待會上表示：“23歲以下球員的成長讓韓國足球得到了發展，這讓我感到很幸福。” 作為每天抽兩三盒煙的“老煙槍”，金教練一有空就到體育館和山上揮汗如雨。這是維持健康，構思戰術的寶貴時間。“每天堅持運動。一邊爬山一邊進行體能訓練，一邊決定球隊運營等問題。” 從小學5年級開始踢球的金教練在業余隊國民銀行隊效力到1991年年末，但從未入選過國家隊。 退役後一直擔任銀行職員的他沒法真正解決對足球的渴望，1993年他擔任國民銀行的教練，開啟了自己的執教生涯。足球界非主流的他，在明知大學取得了博士學位，通過激烈的足球學習彌補了不足。 在韓國國奧隊憑借強大的前場施壓和極具威力的定位球、成功的陣型安排，以全勝(6勝)戰績奪得冠軍的背景中，金教練的學習熱情默默地發揮著作用。他說，“每年冬天都會前往歐洲和南美等地學習先進的當地足球文化。”他還親自會見了防守能力很強的馬德裏競技隊主教練叠戈•西蒙尼和孫興慜的恩師熱刺隊前主教練毛裏西奧•波切蒂諾等，就戰術進行了交流。“不論年齡大小，我都會和海外主教練見面，並詢問自己想知道的問題。掌握現代足球的發展趨勢，並將其嫁接到韓國，這是我應該做的事情。” 正式開始備戰奧運會的金教練表示：“在奧運會決賽階段比賽中，希望提高傳球速度和跑動的積極性，打造壓制對方的足球。”他還強調了外卡(24歲以上選手)和23歲以下選手的融合。“兩年前亞運會時，我也對外卡選手(孫興慜，黃義助，趙賢佑)說‘首先要下功夫，水桶也要搬運’。我們會通過前輩們首先獻身的樣子，讓球隊成為一個有凝聚力的整體。” 金教練表示：“因為奧運會在(東亞圈的)日本舉辦，因此屆時可以像在主場一樣進行比賽。完全可以向獎牌發起挑戰。想取得比日本國奧隊更好的成績。”

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