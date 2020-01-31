黃秉冀先生逝世2周年之際，未發表曲將以LP形式發行. January. 31, 2020 08:07. by 林熙允記者 imi@donga.com. 在迎來伽倻琴名家，現代音樂的革新家黃秉冀先生(1936~2018年)逝世兩周年(31日)之際，他的未發表的錄音將被公開。 唱片制作公司C&L音樂公司將於下月6日以LP唱片(黑膠唱片)形式發行黃秉冀伽倻琴作品集第5張專輯《達哈諾皮熊Dalha Nopigom》。2007年當時只用CD制作的作品，首次以LP形式發行。除了《達哈諾皮熊》《鐘塔》《推薦詞》等精美、實驗性的現有收錄歌曲外，《沈香舞》的無伴奏Solo(獨奏)版本也收錄其中。 之前專輯中收錄的《沈香舞》中有長鼓伴奏，但這次揭開面紗的是伽倻琴獨奏版本。這是故人在離世前的2016年4月14日獨自在家演奏的錄音。C&L音樂公司部長崔宇錫表示：“演奏氛圍與之前的錄音完全不同，而且也不打算用以數字音源或CD形式發行，因此將成為珍貴的資料。”《沈香舞》是故人1974年發表的曲子。這是根據想象創作的新羅舞曲，是故人的代表性曲子，也是後代演奏者不斷演奏的現代國樂的新經典。 據唱片公司透露，LP版本的《達哈諾皮熊》新經歷了將伽倻琴、長鼓、口音等各自原本錄音的音軌進行適當組合的混合下載(mix-down)過程。這是為了體現適合LP的音響。在迎來故人逝世兩周年之際，將重新審視故人的作品，並進行重新詮釋。黃秉冀作品保存會將於下月6日在首爾瑞草區國立國樂院風流愛情室舉行“朴賢淑的伽倻琴散調”演出。16日，國立國樂院牛眠堂將舉行“黃炳基的伽倻琴作品世界II”演出。包括為伽倻琴而創作的最早的現代獨奏曲《森林》(1962年)在內，朴賢淑、金一輪、郭恩雅、曹潤貞、李靜子、奇淑姬、安娜來等將演奏《石榴房》《絲綢之路》《哈馬丹》《沈香舞》等故人的多首代表曲。金雄植(以上人名音譯)將負責長鼓擊打表演。

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