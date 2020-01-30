駐韓美軍以韓國工人工資為“人質”，要求韓國增加防衛費. January. 30, 2020 07:59. by 申나리 journari@donga.com. 駐韓美軍29日向韓國工人（軍事勞務人員）通報說，如果韓美防衛費分攤額磋商遲遲沒有結果，有可能從4月1日開始實行臨時無薪休假。 由於韓美之間的分歧沒有縮小，第11次防衛費分攤額特別協定磋商超過時限（去年底）後，美國試圖貫徹增加費用的要求。據分析，這是繼去年12月中旬駐韓美軍司令兼聯合國軍司令羅伯特·艾伯拉姆斯（大將）阻止韓國軍人出入非軍事區之後，再次采取的增加防衛費的施壓措施。 駐韓美軍在當天的報道資料中稱：“由於2019年防衛費分擔額協定尚未達成，今後可能會持續出現空白，因此，韓國職員有可能在4月1日暫時停薪休假。”駐韓美軍方面還解釋稱：“這是根據美國法律，在實行無薪休假60天前必須提前通知的程序”，“去年6月曾向全國駐韓美軍韓國人工會提供了上述內容和追加通報日程。” 駐韓美軍還表示：“如果韓國不負擔韓國人的雇用費用，駐韓美軍司令部將很快耗盡支付他們工資和工資所需的資金。”美方的意思是，韓國在拒絕美國的增額要求的情況下，拖延防衛費分攤額磋商，因此其損失只能由韓國工人來承擔。此前，艾伯拉姆斯司令在去年11月的記者招待會上也最先提到9200多名韓國工人工資的75%來自防衛費分攤額，並屢次強調是在“用韓國國民的稅金支付韓國人的工資”。 壹些人批評說，美國在難以采取裁減或撤走駐韓美軍等“極端措施”的情況下，把韓國工人的工資作為防衛費磋商的“人質”。 此外，美國參議院外交委員會民主黨幹事羅伯特·梅嫩德斯議員和軍事委員會民主黨幹事傑克·裏德議員當地時間27日向國務卿邁克·蓬佩奧和國防部長馬克·埃斯珀發送了書函，對韓美防衛費分攤額磋商表示擔憂，敦促美方重新考慮其立場。他們在信中指出：“特朗普政府執著於分攤（burden-sharing）概念，從根本上導致人們對韓美同盟價值和美國在印度太平洋地區戰略地位重要性產生根本性的誤解。”

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