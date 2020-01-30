“防堵新型冠狀病毒！”……俄羅斯關閉邊境，美國在20個機場進行檢疫. January. 30, 2020 07:59. by 朴湧 parky@donga.com. 隨著新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）的擴散速度加快，世界各國都進入了緊急狀態。壹些國家中斷了中國邊境地區出入境檢查站的運營等，事實上邊境封閉現象也在增加。 ○從擴大檢疫機場到事實上關閉邊境 發現5名武漢肺炎確診病例的美國28日決定，將武漢肺炎檢疫機場從5家增至20家。美國保健福利部長官艾麗克斯·艾紮當天在華盛頓辦公樓記者會上表示：“現階段美國人不必擔心安全”，“但如果認為合適，將毫不遲疑地采取壹切必要措施。” 據美國CNBC等媒體報道，目前白宮正在考慮對中國采取旅行限制措施。美國疾病控制和預防中心當天將克制旅行勸告地區從原來的武漢地區擴大到了中國全境。美國航空公司中運營中國航線最多的聯合航空公司當天宣布，因為“需求顯著減少”為由，從2月1日至2月8日，暫停至北京、上海和香港等部分航線的運營。據悉，美國航空和達美航空雖然沒有停止中國航線的運營，但正在密切觀察情況。 俄羅斯等與中國接壤的國家事實上已經開始關閉邊境。據塔斯社29日報道，俄政府決定停止邊境地區出入境檢查站的運營直至下個月初。俄羅斯原計劃從本月24日開始以中國春節長假為由關閉檢查站，從30日開始重新開放，但最終延長了中斷時間。當地媒體將這壹措施解釋為因為武漢肺炎。此前，朝鮮和蒙古國等國也關閉邊境地帶，禁止中國遊客入境。 ○因武漢肺炎遭罪的跨國公司 中國市場因武漢肺炎遭受打擊，跨國企業也正遭受痛苦。據彭博社28日報道，中國4100多家星巴克分店中，壹半以上目前暫時停止營業。中國是星巴克繼美國之後，擁有第二多賣場的國家。星巴克方面表示：“此次事件將對2020年財務報表產生實質性影響。” 中國國內麥當勞和肯德基等多數快餐店也處於停業狀態。彭博社預測，中國銷售額占全體17%的體育服裝企業耐克和電動汽車企業特斯拉等也將因此次武漢肺炎遭受嚴重打擊。 此外，在中國設有生產工廠的企業也擔心武漢肺炎會影響生產。目前，蘋果在中國生產iPhone的大多數產品都是按照中國政府的勸告，在下個月10日之前停止生產。也有部分人預測稱，將於今年2月上市的iPhone SE2可能會推遲上市。美國韋德布希證券分析師丹·艾布斯在接受CNBC采訪時警告說，“如果疫情在中國內地進壹步蔓延，可能會對供應鏈產生消極影響”。

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