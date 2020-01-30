網球傳奇人物為何在澳網比賽中示威？. January. 30, 2020 07:59. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 28日，男女“網球傳說”約翰•麥肯羅(61歲•美國)和瑪蒂娜•納芙拉蒂洛娃(64歲•捷克)在澳大利亞網球公開賽激戰正酣的墨爾本公園的瑪格麗特•考特競技場上示威，呼籲“更換球場名字”。他們打開寫有“伊文-古拉貢-考利競技場(Evonne Goolagong Arena)”的條幅。納芙拉蒂洛娃曾18次奪得大滿貫賽女單冠軍，麥肯羅則是7次奪得大滿貫賽男單冠軍的傳奇人物。 當天，納芙拉蒂洛娃作為澳網公開賽表演性比賽的裁判，將觀眾席上的麥肯羅叫到球場，一起進行了遊擊示威。他們希望把以澳大利亞出身，在現役時期曾獲得24個大滿貫賽事冠軍的瑪格麗特•考特(78歲)的名字命名的“馬格麗特•科特競技場”，更名為“伊文-古拉貢-考利競技場”。同樣來自澳大利亞的伊文-古拉貢•考利(69歲)在包括4次澳網冠軍在內的7次大滿貫賽事上奪冠。 他們之所以對瑪格麗特-考特競技場的名字提出質疑，是因為考特平時發表的關於同性戀和變性人的厭惡言論。成為基督教牧師的考特曾發表過“網球充滿了女同性戀”“變性人的孩子們是邪惡的產物”等過激言論。她還以澳大利亞澳洲航空公司支持同性婚姻為由，宣布抵制。 過去也有輿論呼籲更改球場名字。但是在考特迎來“年度大滿貫”(一年內連續贏取4場大滿貫錦標賽)50周年之際，球場改名言論再次浮出水面。對於納芙拉蒂洛娃和麥肯羅的示威，澳大利亞網球協會方面表示：“(兩人)違反了規定。不能容忍因為意見不同就違反規定行事。”

한국어