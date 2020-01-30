從洗滌到烘幹，人工智能獨立完成...“三星Grande AI”公開. January. 30, 2020 07:59. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子29日推出了能記住個人使用習慣，幫助洗滌和烘幹過程的人工智能(AI)洗衣機和幹燥機“三星Grande AI”。三星電子當天上午在首爾江南區數碼廣場江南總店準備的展示廳“棱鏡項目(ProjectPRISM)”中舉行媒體日活動，並公開了Grande AI。 當天，在最近的人事調動中新擔任生活家電事業部部長的李在升副社長表示：“Grande AI的特點是，在洗滌到烘幹的洗衣全過程中大幅改善了使用者的便利性。提高了能源效率，是一款考慮到將洗滌劑和用水量最優化等環保因素的產品。” 以“聰明”著稱的Grande AI記住了經常使用的流程和選項，從下次使用開始推薦優先順序。不僅掌握要洗衣物的重量，還通過安裝在洗衣機內的傳感器判斷汙染程度，自行調節沖洗時間和洗滌劑用量。此外，這款洗衣機還搭載了“全面控制”功能，使洗衣機控制面板到烘幹機都可以操控。消除了即使把烘幹機放在洗衣機上，也必須拿擱板架或找遙控器的不便。如果用襯衫流程洗滌，烘幹機會自動啟動襯衫烘幹流程，具有“AI流程聯動”功能。 衛生及環保因素也大幅加強。三星電子方面解釋說，采用了“三無安心護理技術” 即，消除了在洗衣機和烘幹機的使用中最令人擔心的銹蝕、灰塵和使用後機器內殘留的水。李副社長解釋道，“這是一款環保型產品，可以使用洗滌劑自動註入裝置，最大限度地減少洗滌劑的使用量，掌握要洗衣物的狀態，最大限度地減少水的使用量。”烘幹機也搭載了最大容量空壓機換熱器，使烘幹時間最短化。用Grande AI洗一件襯衫，從洗滌到完成烘幹只需要36分鐘。 Grande AI是三星電子計劃推出反映各階層消費者生活方式和興趣的生活家電產品的“棱鏡項目”的第二款產品。第一款產品是能夠按照消費者的要求，將大小和顏色等進行組合使用的Bespoke冰箱。 在當天的媒體日活動中突然現身的消費者家電(CE)部門長金賢錫(社長)表示：“Grande AI是一款能幫助解決是否洗幹凈了、烘幹機內部是否衛生、根據要洗衣服適合什麽洗滌流程等使用者的煩惱的自動機器。正如Bespoke冰箱上市後逆勢增長的國內冰箱市場去年增長15%那樣，期待受到消費者的喜愛。”三星電子的目標是通過此次Grande AI產品在國內洗衣機、烘幹機市場鞏固領頭羊的位置。

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