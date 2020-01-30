中國出現無癥狀自發集體傳染......第三次感染病例也出現. January. 30, 2020 08:00. by 尹完準, 全主榮 zeitung@donga.com,aimhigh@donga.com. 隨著中國連續出現包括“第3次感染”在內的新型冠狀病毒感染癥(以下武漢肺炎)集體傳染事例，人們開始擔心疫情是否超出了可控範圍。 29日，據中國河南省安陽市衛生健康委員會透露，父親(45歲)和2個姑姑被從湖北武漢回家的魯某傳染。隨後，魯某父親又傳染給了魯某的母親周某和魯某的另一個姑姑(第3次傳染)。魯女士是確診患者，但她10日從武漢回來後，已過了潛伏期(最長14天)，癥狀仍未出現，無癥狀患者的集體感染已成現實。另外，安徽省合肥市參加同學聚會的6名20多歲學生集體感染，28日確診。安徽省黃山市也有6名家屬相繼被感染。 截至28日，中國內地武漢肺炎確診病例累計達到6018例，超過2003年非典流行時中國內地最終確診病例5327例。武漢肺炎死亡人數為132人，比前一日增加26人。另外，在中東、阿聯酋出現首例武漢肺炎確診病例。 世界衛生組織發言人克裏斯蒂安•林德邁爾28日(當地時間)表示，“不能斷定感染者在多大程度上出現癥狀才能傳播武漢肺炎”，提到了無癥狀感染的可能性。但是疾病管理本部中央防疫對策本部總管組長朴惠京表示：“WHO文件中沒有這樣的文字，沒有因無癥狀而感染的根據。”29日，韓國國內沒有出現新增確診患者。

한국어