“威尼斯的達芬奇”. January. 30, 2020 08:00. by 美術評論家 . 被稱為“威尼斯畫派”創始人的喬爾喬內是壹位經歷短暫人生的神秘畫家。他作為畫家活動的時間只有15年，但是16世紀傳記作家喬爾喬·巴薩裏評價他為可以與萊昂納多·達芬奇媲美的偉大畫家。他的代表作《暴風雨》也像他的人生壹樣充滿謎團。過去幾個世紀以來壹直有人進行分析和研究，但這幅畫的主題仍是壹個謎。因此存在多種解釋。以遠處可以看到城市的田園為背景，右邊是裸體女人給孩子餵奶。左手持長棍的男子面帶微笑看著他們。 壹直以來學者們認為，該男子是軍人、牧童、吉普賽人或者未婚男性俱樂部的壹員。有人認為這是希臘神話或牧歌小說中出現的場面，也有人認為這是聖經中的亞當和夏娃以及他們的兒子該隱。也有人分析說，畫中的男人是畫家自己，而女性則是畫家單戀的女人。 事實上，這幅畫中最重要的部分並不是兩個神秘的人物，而是壹道閃電的景象。對於這壹部分，大多數美術師都表示同意。畫家將兩個人物安排在畫面兩側，引導鑒賞者集中精力欣賞風景。在認為美術的主人公是人物的時期，相比人物，畫家更強調風景，因此被評價為通過繪畫挑戰了最早的風景畫。這正是喬爾喬內繪畫的創新性。他的畫壹下子吸引了那些厭倦了受限於條條框框的宗教畫和肖像畫的贊助者，他的名聲遠超威尼斯，在意大利全境膾炙人口。 在1510年名聲大噪的時候，喬爾喬內不幸感染鼠疫，33歲去世。喬爾喬內曾用風景畫給當代美術帶來創新，其成果由同行畫家蒂齊亞諾繼承和發展。喬爾喬內充滿想象力的人物畫和強調光和色彩的柔和感性的風景畫影響了後來的浪漫主義、印象派和野獸派。

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