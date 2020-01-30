開學季將有大批中國留學生入境，防疫網壹旦出現漏洞將是壹場大災難. January. 30, 2020 08:00. . 中國國內的新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）正在持續擴散。中國國家衛生健康委員會昨天宣布，全國31個省份確診武漢肺炎病例5974例，死亡132例。這已經超過了2003年非典（嚴重急性呼吸道征候群）當時的確診患者數（5327名）。由於出現了二次感染、三次感染患者，中國政府在傳染病最前線處於下風。在這種情況下，在韓國國內大學就讀、在寒假和春節期間回國的中國留學生在開學前夕將大舉入境，國內防疫工作進入了緊急狀態。 去年在韓國大學就讀的中國學生約達7萬人。壹半以上的學生集中在人口密集的首爾主要大學。教室、食堂、宿舍等大學內的設施裏，到處都是學生，他們只能經常進行接觸。首爾市內的東國大學、成均館大學、世宗大學、淑明大學的韓國語學堂等已經進入臨時停課狀態，東西大學、培材大學、圓光大學、全北大學、清州大學等地方大學則紛紛請求中國學生暫停入境，或者中斷了兩國交流計劃。 教育部昨天與主要大學負責人召開緊急對策會議，要求各大學根據《預防學生傳染病危機應對手冊》啟動緊急管理體系。教育部還勸告去過中國湖北省的國內學生和教職員工們實行兩周的自行隔離，並要求克制舉行畢業典禮、入學儀式等活動。 政府不應該全盤移交給大學，而是應該對包括留學生在內的入境者采取徹底的防疫對策，讓市民安心。只有這樣，才能防止從極度的恐懼中衍生出來的對中國人的厭惡和歧視。政府為了快速篩選確診患者，首先要解決基因（PCR）檢查能力不足的問題，讓所有中國入境者熟知預防守則，並隨時進行流行病學調查。在與傳染病的戰爭中，政府和地方自治團體的迅速、系統的行政能力是關鍵。只能動員公共保健系統及其人力，建立廣泛的、嚴密的防疫網。應該銘記，歷次傳染病疫情不是以尖端醫學技術，而是以流行病學調查、隔離和檢疫等傳統防疫措施結束。 禁止中國人入境真的應該成為最後的手段。不僅是政治、外交、經濟問題，醫學上也是得不償失。壹旦出現偷渡，由於無法掌握路徑，傳染病的控制將變得困難。絕對不能有非理性的中國人厭惡感。政府要先發制人，周密應對，市民要徹底遵守衛生安全守則，但不能失去冷靜、成熟的理性。最好的方法是我們社會自己具備傳染病免疫系統來應對。

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