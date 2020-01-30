黃海道跳神團一場神采奕奕的大戲...全世界高呼“非常贊”. January. 30, 2020 08:00. by 林熙允記者 imi@donga.com. 樂壇光七成立於2015年。這是一支由2000年創立，夢想著國樂現代化的進步團體“鄭家樂會”的部分成員成立的試驗小分隊。“光七”是光復70周年(2015年)的縮略語。最近見到的成員們透露，“其實更喜歡‘傻蛋（四次元）’之類的詞匯。” 只要聽三位主唱合著胳膊和腿搖晃，以輪唱形式演唱的代表曲《永庭街》(QR碼)，就能充分感受到他們四次元的特性。一生主修國樂的成員們的演奏內功上添加了如膠似漆的合，可謂稚氣未脫的實況。 去年10月在芬蘭坦佩雷舉行的世界最大的世界音樂慶典“WOMEX”將他們的音樂介紹為“Korean Shamanic Funk”。本月11日、12日分別在美國華盛頓的“肯尼迪中心”和北美最大的世界音樂博覽會“全球博覽會”舞臺上亮相後，他們被冠以“K-folk pop”的稱號。就連《紐約時報》也稱贊說：“這是結合K-POP和傳統音樂的令人頭暈目眩的表演樂隊。” 隊長金賢洙(大笒)表示：“在鄭家樂會，10多年來一直以角曲或弦樂為基礎推進國樂現代化，但由於存在需要對現代性和大眾性采取更擴張的形式的共識，所以成立了(樂壇光七樂團)。當時幾乎沒有運用黃海道音樂的創作國樂團，所以開始追求這條道路。” 樂壇光七的力量是集體創作體系。 這是一個有紮實的演奏能力和詮釋能力的9個人各自編好各自的部分，然後一起協調的過程。這個堅固蛋糕上的櫻桃是三位主唱的“輕舉妄動”。 “對於專攻深入的傳統音樂的我們來說，與大眾一起的呼吸法是最大的課題。看了李氏姐妹、尹福姬的美軍部隊演出視頻，獲得了靈感。”(方初隆•主唱) 在“Womex”演出的尾聲，當他們跳下舞臺時，觀眾席上一片混亂。在場的全球演出策劃者共發出了30多份邀請。 成員們說：“在決定初期，在首爾弘益大學前街做街頭表演，在鄉村敬老院的地板上用襪子風奔跑，體驗了真正神采奕奕的跳大神的樣子。”雖然是國樂專業的學生，但嘻哈音樂，俱樂部音樂，吉他演奏，打碟等各自關心的事情也有助於產生音樂化學反應。 “我追求現代的跳大神表演。20歲那年，在享受搖滾音樂節的同時，我曾心如死灰，‘我學的是國樂，肯定上不了那樣的舞臺’。事實證明並沒有那樣。我現在真的很滿意。”(朴慧林•牙箏)

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