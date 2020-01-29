釜山-江陵-全州-木浦-安東成為旅遊據點城市. January. 29, 2020 07:23. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 釜山、江原江陵市、全羅全州市、全南木浦市、慶北安東市等5個地方被選入外國人經常去的地區盡可能集中支援的“旅遊據點城市”事業。韓國文化體育觀光部部長朴良宇28日表示：“80%的外國遊客都集中在首爾，為了增加來韓旅遊的外國人，必須培養新的旅遊據點。” 釜山被選為國際旅遊城市，江陵等4個地方被選為地區旅遊據點城市。今年釜山將投入43億韓元，江陵等4個城市將各投入21.5億韓元，宣傳及咨詢費30億韓元，共投入國家經費159億韓元。到2024年為止，這些城市將在5年內分別支援500億韓元左右。文體部觀光產業政策官趙賢來表示：“根據相關城市的事業計劃，國家經費支援規模有可能達到700億韓元以上。” 與建造新的設施相比，主要評價標準是如何利用現有的旅遊資源。釜山被評價為旅遊基礎設施優秀，發展潛力高。將突出其臨海的優勢，舉辦各種慶典和歷史文化活動。舉辦平昌冬奧會的江陵提出了利用“奧林匹克城市”形象的事業，並表示要構建連接江原地區的引導體系。全州提出，要積極利用韓屋村，並與全羅北道內的地方自治團體一起制作旅遊商品。木浦制定了活用近代歷史文化和飲食文化、島嶼等的方案。安東表示，將以儒教文化資源為基礎，多姿多彩地體驗韓國的傳統文化。 朴部長表示：“去年來到韓國的外國人達1750萬人，創下了歷史最高紀錄。 今年的目標是突破2000萬名。我們將努力使旅遊據點城市成為韓國旅遊市場持續增長的基礎。”

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