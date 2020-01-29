“武漢咳嗽”動搖習近平，增長率和領導能力面臨危機. January. 29, 2020 07:23. by 北京=常駐記者 尹完準、趙維拉記者 zeitung@donga.com,jyr0101@donga.com. 受“新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）”事件的影響，中國國家主席習近平的領導力受到了不小的打擊。中國政府在危機管理能力上暴露出了問題，經濟也將蒙上陰影。美國《紐約時報》指出：“習主席遭遇了數年來最嚴重的政治危機。” ○對“習近平領導力”的批評加劇 自去年12月30日武漢市政府公布“武漢肺炎”發病情況後，25天之後的本月25日，習主席才首次正式提及應對“武漢肺炎”。 由於對政府的消極應對感到不滿加劇，李克強總理27日在習近平主席的指示下訪問了肺炎發源地湖北省武漢。他前往醫院和超市等場所，鼓勵醫護人員和居民。在臨時隔離病房建設現場，李克強向工人們說：“有困難就說吧。我會幫妳解決的。”在場的人高喊：“沒有（困難）！”不過據當地媒體報道，直到前壹天，他們還是透露了口罩和醫用手套等物資短缺的困難。社交媒體微博中不斷出現嘲笑聲，“壹直向各地尋求幫助，突然改口了？”“真的是中國式回答。” 政府的報告及決策體系也暴露出相當多的問題。武漢市市長周先旺對官方的中國中央電視臺說：“我們也對信息公開不滿。作為地方政府，我們只有在獲得相關信息和權限後才能公開信息。” 中國醫療體系的薄弱環節也暴露出來。據《紐約時報》報道，51歲的武漢居民肖西冰（音）雖然出現發燒和呼吸困難，但由於武漢市醫院病床不足，壹直輾轉於醫院，半個月後的26日才住進醫院。妻子彭秀（音）不滿地說：“（把病人）踢來踢去。”湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強26日晚在記者招待會上承認，武漢市病區處於超負荷運轉狀態。他說，“最近幾天，每天都有15000名發燒患者湧進醫院，出現排長隊問題”。中國計劃到下個月為止在武漢市建設1000個病床、1300個規模的兩個臨時隔離病區。 ○“經濟增長率可能降低到4%” 如果“武漢肺炎”的擴散導致勞動天數減少、旅遊萎縮等長期化，政府將很難達到6%的目標增長率。香港《南華早報》援引美國中國研究機構“plenum”的話預測說：“中國第壹季度的增長率可能會達到4%左右。” 中國把春節長假延長三天至下個月2日，但隨著“武漢肺炎”的暴增，很有可能再次延長。金融城市上海通知企業，在下月9日之前不要恢復業務。據路透社報道，上海市此舉將使在相關地區擁有工廠或在當地經營合資公司的特斯拉、通用汽車和大眾汽車蒙受損失。 制造業中心蘇州也要求企業停止業務至下月8日中午。據悉，信息技術企業騰訊和中國最大的電子商務企業阿裏巴巴等已通知職員在家工作14天。故宮、長城、上海迪斯尼樂園等主要旅遊景點也暫時關閉。春節檔期為高峰的電影上映也相繼推遲。中國籃球聯賽也無限期中斷。北京還建議，即使春節假期結束，從湖北等地方回來的市民在家自行隔離14天。 壹些大企業為了支援醫療團隊，開始建立基金。百度27日表示，將籌集3億元人民幣（約合506億韓元）的基金，用於支援治療“武漢肺炎”的研發等。送餐應用程序“美團”也將成立2億元人民幣（約合337億韓元）的基金，支援醫療團隊。美團還承諾向武漢市內醫務人員提供每天1000次的免費外賣券以及湖北省內醫務人員免費使用30萬輛公用自行車的優惠券。

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