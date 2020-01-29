因武漢肺炎蔓延，國內航空公司“暫時停飛中國航線”. January. 29, 2020 07:23. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 韓國航空公司在因新型冠狀病毒感染癥(以下武漢肺炎)的擴散，不安情緒加劇的情況下，紛紛中斷或縮減了中國航線的運營。航空公司決定免除中國航線的機票退票手續費。 28日，低成本航空公司(LCC)首爾航空表示，暫時中斷仁川至張家界和仁川至臨沂等本公司所有中國航線的運營。這是在遊客對武漢乃至整個中國航線感到不安後采取的措施。 濟州航空也將從29日開始中斷釜山至張家界航線，從30日開始中斷務安至張家界航線。從下月2日開始，務安至三亞的航線也將中斷。易斯達航空公司將從30日開始暫時中斷清州至張家界航線，釜山航空也在考慮中斷釜山至張家界航線。此外，真航空將從2月2日開始中斷濟州至西安的航班。德威航空也將取消29日至3月28日期間大邱至張家界、大邱至延吉航線，2月1日至3月28日期間仁川至三亞的航班。 各家航空公司之所以中斷運營大部分張家界航線，是因為張家界離武漢的直線距離只有300公裏左右。此外，張家界主要旅遊景區國家公園因武漢肺炎關閉，也影響了航運中斷。 此前，德威航空去年確保了中國武漢航線的新航權，但由於此次事件，無限期推遲了仁川至武漢航線的運營。23日臨時停飛仁川至武漢航線的大韓航空和國航中，中國航線銷售比重最高的韓亞航空也正在討論追加中斷及縮減中國航線。 受武漢肺炎事件影響，航班旅客減少將逐漸增加。據國土交通部透露，1月份乘坐國航飛往中國的乘客數量每周都在減少。航空業界相關人士表示：“因為武漢肺炎，僅在春節長假就取消了約10%的預定座位。預計今後打算去中國的乘客中30%~40%以上會取消預約。”

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