金鶴範主教練：“只要是韓國球員，任何人都是外卡候選人”. January. 29, 2020 07:23. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “韓國球員誰都可能成為外卡候選人” 在亞洲足球聯盟(AFC)23歲以下錦標賽(東京奧運會最終預選賽)中，帶領韓國隊首次奪冠並連續9次進入奧運會決賽圈的金鶴範主教練(60歲)針對外卡構想這樣說道。 28日捧著冠軍獎杯與選手們一起衣錦還鄉的他，在仁川國際機場舉行的記者會上表示，“4月20日決賽階段分組抽簽之後，外卡的輪廓就應該會出來了。在分析完小組賽對手後，我們會看看哪些位置需要補充外卡選手。” 奧運會最終參賽名單是18人，比預賽(23人)少。參加決賽階段比賽的國家最多可以選出3名不受23歲以下年齡限制的外卡選手來加強戰鬥力。在足球界，中場球員權昶勛(26歲•弗賴堡)、後衛鄭承賢(26歲•蔚山)等被認為是候選人。 兩年前雅加達-巨港亞運會時合作獲得金牌的外卡選手(孫興慜、黃義助、趙賢佑)能否入選奧運會外卡也備受關註。對此，金教練表示：“韓國選手都包含在(外卡)之中。但是現在的23歲以下國家隊也有很多優秀的球員，我會經過深思熟慮後再做出決定。”由於奧運會不是國際足聯指定的義務借調比賽，因此，要想征調歐洲派球員，必須與球員所在的俱樂部達成協議。 以2012年倫敦奧運會(銅牌)以上成績為目標的金教練囑咐現23歲以下代表隊選手們說，“希望回到所屬俱樂部後不要受傷，多踢比賽。”代表隊在輪換系統下也能保持穩定的競技狀態，並取得全勝(6勝)的秘訣之一是因為根據“22歲以下義務出戰規定”(參賽名單上包括2名22歲以下選手，其中1名以上首發出場)，在各自俱樂部保持穩定的出場，提升體力和比賽感覺的K聯賽球員的存在。 但是本次比賽的奪冠功臣李東炅(蔚山•2球)、李東俊(釜山•2球)、鄭泰昱/金大元(以上為大邱•以上為1球)等1997年生人選手今年都23歲了，不再適用於義務出戰規定。必須在與所屬球隊前輩們的殘酷主力競爭中獲勝才行。被選為AFC23歲以下錦標賽最有價值球員(MVP)的防守型中場元鬥載(23歲•蔚山隊)表示：“在23歲以下國奧隊也一直和隊友們展開(主力)競爭。如果在所屬球隊也能夠通過競爭來發展的話，那麽我應該可以踏上奧運會舞臺。”

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