文在寅戴口罩，“要采取措施，被人說是過分也沒關系”. January. 29, 2020 07:24. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統28日就新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）表示，“政府應該采取強有力的、迅速的先發制人措施，甚至要被認為是過分的”，指示全力以赴進行應對。 文在寅當天訪問了國內第二例確診患者正在接受治療的國立中央醫療院。他表示：“應該防止國民過度不安。”文在寅接著表示，“在應對新型冠狀病毒感染癥方面，要采取三方面措施”，要求政府在采取先發制人措施的同時，“必須對毫無癥狀地通過機場的人進行全面調查，對確認癥狀的人采取隔離治療措施”。文在寅在到達現場後，對手進行消毒並戴上了口罩，還省略了與醫療人員的握手。 文在寅說：“這是命中註定的事情。希望大家在此事平息之前，保持高度緊張，妥善應對。”同時他還表示：“普通國民只要戴好口罩或洗手，就沒有必要過分擔心了嗎？”“從武漢地區移送韓國國民回國，他們得有好幾百人吧？如果按照說明書采取措施，就沒有問題嗎？”文在寅表示：“過去發生中東呼吸綜合征事態時，曾有其他患者或來院探訪者、醫療人員被感染的事例發生，因此地區社會也感到不安”，“之後傳染病醫療體系得到了改善，因此不再需要擔心，請介紹壹下這方面情況。” 青瓦臺表示，將對從14日至23日期間從武漢入境的3000人進行全面調查。另外，還將追加安排1339呼叫中心咨詢員，並從當天開始舉行由國政狀況室室長李鎮奭主持的每日狀況檢查會議。 此外，青瓦臺表示，文在寅在收到中國國家主席習近平的生日賀信後，在回信中表示：“高度評價中國政府應對新型冠狀病毒感染癥的努力，並祝願中國早日整頓局面。韓國政府也將不遺余力地提供支援與合作。”青瓦臺相關人士就習主席原定上半年訪韓的日程表示：“我不認為此次事件與習主席的訪韓有直接關系。”

한국어