聯合國司令部阻止韓國軍隊出入非軍事區，是不是同盟破裂音. January. 29, 2020 07:24. . 據悉，聯合國軍司令部表示，去年12月中旬，陸軍地面作戰司令南永信（大將）訪問江原道非軍事區監視哨所，違反了要求提前48小時通報的非軍事區出入規定，並提出了問題。當時南司令訪問非軍事區是為了對抗朝鮮年底的挑釁威脅，檢驗軍隊的應對態勢，美國第七空軍司令凱內思·威爾斯伯也同行。壹直以來，作為慣例，軍隊在沒有事先通報的情況下出入非軍事區，如今這種行為也成為了問題。 此前，聯合國軍司令部曾嚴格管理南北合作事業和政府有關人士出入非軍事區和攜帶物品進入而引起過爭議，但像此次這樣提出軍事領域問題十分罕見。更何況，負責停戰線防禦的韓國軍四星將軍檢查軍事態勢的活動也成為了程序問題。據悉，聯合國軍司令羅伯特·艾伯拉姆斯對南司令在沒有事前通報的情況下出入非軍事區表示不快，並指示要研究此前的軍事出入非軍事區的慣例。 雖然韓國軍方解釋說這只是復雜的管轄體系造成的偶發事件，但很有可能是最近兩年間圍繞非軍事區管理問題，韓國政府和聯合國軍司令部之間長期存在的矛盾所致。從南北交流活躍的前年開始，政府就對聯合國軍司令部嚴格控制非軍事區壹事表示了不滿。去年，統壹部長官金練鐵曾試圖與德國政府訪問團壹同訪問高城統壹展望臺，但未能如願。總統特別助理的嘴裏批評稱“南北關系的最大障礙是聯合國軍”，政府正在和聯合國就出入非軍事區許可制度的補充方案進行討論。 聯合國軍司令部司令由韓美聯合司令兼駐韓美軍司令艾伯拉姆斯兼任，執行的是監督履行停戰協定的固有任務。因此，控制非軍事區是聯合國軍的權限，理應得到尊重。進壹步說，控制規定可根據需要，在密切磋商下進行調整。但是，從已經傳出的不和諧音來看，同盟的裂痕是否應該以這種心理戰的方法表現出來？如此壹來，如何打造“非軍事區國際和平地帶”也不得而知了。

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