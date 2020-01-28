在春節長假期間，東海市仍把非法經營家庭旅館名單掛到網上. January. 28, 2020 08:33. . 春節長假期間，入住江原東海某家庭旅館(pension，提供住宿和膳食的旅館或民宿、公寓)的一家人遭遇了瓦斯爆炸，5人死亡和2人受傷的慘劇。據聯合鑒定，此次爆炸可能是由於家庭旅館業主方沒有鋪設液化石油氣管道，在天然氣泄漏的情況下，與住客使用的燃氣爐火花相遇而引起的。2018年12月，江原江陵的民宿發生煤氣泄漏事故，導致3名高三考生死亡等，導致10多人死傷，而這一事故僅僅發生在1年前。然而，安全麻痹癥再次爆發，是典型的人禍。 據調查，發生事故的家庭旅館在沒有登記住宿業所的情況下非法運營。1968年作為冷凍工廠建造的建築在1999年被變更為多戶住宅後，從9年前開始作為家庭旅館使用。江陵民宿事故發生後，雖然對農漁村民宿設施統一進行了安全檢查，但該建築物不是登記的住宿業所，因此反而避免了檢查。上個月，東海消防署揭發了該家庭旅館的無照經營行為，並通知了東海市，但是，東海市在這段時間卻沒有采取任何措施。甚至，在東海市網站上該家庭旅館還被介紹為主要住宿業所，東海市的麻木不仁、無責任心令人非常震驚。 家庭旅館是韓國法律上以增加農漁村居民收入為目的引入的“農漁村民宿”。即使不申報旅館業務，也只處以1年以下有期徒刑，1000萬韓元以下的罰款，因此很多地方在沒有申報的情況下進行“大膽營業”。應該對其進行管制的地方自治團體稱“管理人力不足”“進行了管制，也不給開門哦”，事實上對此聽之任之。與其他住宿業所相比，由於規制松散，很多情況下不是農漁民，而是由專門經營旅館業務的企業或人主要負責經營，違背了最初的宗旨。 在國內外遊客大幅增加的情況下，不能再對威脅國民安全的非法住宿場所置之不理。農漁村民宿與面積必須少於230平方米等現實背道而馳，助長了非法行為，也未能反映Airbnb愛彼迎等共享經濟擴散的情況。對不符合實際的旅館業規制，要趁此機會進行改革，對威脅安全的非法行為要予以嚴懲等，對旅館業的法令應進行全面修改。

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