籠罩世界的“武漢肺炎”恐慌，中國遊客也遭殃. January. 28, 2020 08:34. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 隨著新型冠狀病毒引起的“武漢肺炎”蔓延至全球，世界各地的主要旅遊景點和演出場所被關閉，各國政府紛紛采取宣布緊急對策等緊急措施。 在發生歐洲首例“武漢肺炎”確診患者的法國，與中國相關的大部分活動被全面叫停。為迎接中國春節，巴黎市原計劃於26日在唐人街所在的13區等市內各處舉行慶典和遊行，但當天上午突然取消。巴黎市市長安·伊達爾戈在接受當地電視臺采訪時說，“就連巴黎的華人也希望取消這壹活動，因為‘現在不是舉行慶祝活動的時候’”。 隨著歐洲對“武漢肺炎”擴散的擔憂加劇，甚至出現了對中國遊客的厭惡攻擊。最近，在意大利威尼斯的朱德卡運河上行走的壹對中國遊客遭到了來自附近青少年的種族歧視辱罵和吐口水等威脅。教皇方濟格26日在梵蒂岡聖彼得廣場舉行的周日三宗祈禱會上表示：“我想為病毒感染者祈禱。希望大家繼續努力，阻止‘武漢肺炎’的蔓延。” 各國也在紛紛出臺針對武漢肺炎的對策。日本首相安倍晉三27日出席眾議院預算委員會會議時表示，“28日舉行的內閣會議將把‘武漢肺炎’指定為指定感染癥”。如果被指定為指定感染癥，就可以讓感染者住院，進行公費醫療診治。如果感染者不想在醫療機關住院，也可以采取強制措施。 在香港，由於熱門演出接連取消，出現了大規模退票事件。據香港《南華早報》報道，因電影《無間道》等在韓國也享有較高知名度的演員劉德華，全部取消了原本計劃下月在香港體育館舉行的20場演唱會。這是為了防止“武漢肺炎”的擴散而采取的措施。因電影《甜蜜蜜》而出名的香港著名演員黎明也取消了本周在澳門的演唱會。包括香港著名的昂坪纜車在內，迪斯尼樂園、海洋公園等也於26日被關閉，並全額退款給買票的遊客。

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