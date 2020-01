超新星比莉•艾利什時隔39年獨攬格萊美四大通類獎項. January. 28, 2020 08:34. by 林熙允記者 imi@donga.com. 10多歲的“Pop Sensation”比莉•艾利什(19歲•本名比莉奧康內爾•照片)把今年的格萊美頒獎禮變成了一個人的舞臺。 美國創作歌手艾利什當地時間26日下午在洛杉磯斯臺普斯中心舉行的第62屆格萊美頒獎典禮上橫掃了《年度制作》《年度專輯》《年度歌曲》《年度最佳新人》等四大通類部門的獎項。這是繼1981年的克裏斯托弗•克羅斯(69歲)之後時隔39年再次出現一名歌手獨攬格萊美本獎所有獎項。包括《最佳流行演唱專輯》在內,艾利什共獲得5個獎項,掀起了波瀾。艾利什將於8月23日在首爾舉行個人第二次訪韓演出。 2015年出道的艾利什以從恐怖電影和噩夢中得到靈感的怪異MV和時尚、歌詞和樂曲而備受矚目。 另外,她與親哥哥芬尼亞斯一起親手制作所有歌曲這一點也是出了名的。去年發行的正規1輯《When We All Fall Asleep, Where Do We Go》和收錄曲《Bad Guy》在韓國國內也享有很高的人氣。芬尼亞斯當天也拿到了5座獎杯,兄妹倆拿到了7個獎項和10座獎杯。芬尼亞斯除了獲得《年度制作人》(非古典類)之外,還憑借《When We All Fall Asleep, Where Do We Go》獲得了《最佳音響工程專輯》(非古典類)。 防彈少年團當天作為韓國人首次登上格萊美頒獎禮的祝賀舞臺,與美國說唱歌手Lil Nas X(21歲)合體,表演了神曲《Old Town Road》。 這首歌是去年創下Billboard單曲排行榜連續19周排名第一的新紀錄的歌曲。防彈少年團的隊長RM在去年7月曾發表過這首歌的Remix版本(混音版)。

