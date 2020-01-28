“金鶴範號”攜冠軍直通奧運會，更火熱的“東京入城”競爭. January. 28, 2020 08:34. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 從現在開始，為了再次踏上奧運會決賽圈舞臺，將進入無限競爭。這就是韓國足球史上首次實現亞洲足球聯盟(AFC)23歲以下(U-23)錦標賽冠軍和連續9次進入奧運會決賽圈偉業的“金鶴範號”國奧隊的故事。 28日，金鶴範主教練率領的U-23國家隊選手們將和冠軍獎杯一起回國，然後回到各自的俱樂部。奪冠的喜悅是暫時的，選手們要展開一場生存遊戲，爭取進入東京奧運會最終參賽名單。 奧運會最終參賽名單是18人，比本次大賽(23人)少了5人。金教練如果全部使用3張外卡(24歲以上選手)的話，本屆國奧隊中將只剩15個名額。再加上未能參加此次大賽的歐洲派選手李康仁(19歲•瓦倫西亞)和白承浩(23歲•達姆施塔特)有可能加入國奧隊，因此通過成為奧運會代表的大門將變得越來越窄。金教練謹慎地表示，：“現在談外卡問題還不合適。因為根據選手的分析和分組抽簽結果會有所不同，所以希望大家能耐心等一段時間。” 變身為“國奧代表隊”的金鶴範號將於3月再次組建代表隊。根據3月和6月20日~22卡塔爾世界杯亞洲區倒數第二輪預選賽的保羅•本托主教練的A代表隊日程，金鶴範號也計劃在國內進行熱身賽。奧運會決賽階段分組抽簽儀式將於4月20日在日本東京舉行。隨著亞洲最終預選賽結束，能晉級奧運會決賽圈的16個國家和地區中12個名額已經決出，在2月份的南美預選賽和3月份的北中美和加勒比海預選賽中，每個地區各有2個隊，共4個隊將搭上東京奧運會末班車。韓國男足的奧運會最好成績是在2012年倫敦奧運會上拿到的銅牌。

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