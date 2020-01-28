文在寅：“要全面調查來自武漢入境韓國的人”. January. 28, 2020 08:35. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統27日在官邸主持召開了被稱為“武漢肺炎”的新型冠狀病毒緊急對策會議。文在寅原先計劃接受首席秘書級以上參謀的拜年，壹起共進午餐吃年糕湯，但看到事態不妙，就改成了召開相關會議。文在寅就“武漢肺炎”主持召開會議，是20日在國內出現首例確診患者壹周之後。 文在寅在要求全力應對的同時，還指示采取對武漢地區的入境者進行全面調查等先發制人應對措施。文在寅指示：“要全力防止擴散”，“要迅速應對，采取壹切必要措施。”秘書室長盧英敏、政策室長金尚祚、安全室長鄭義溶以及青瓦臺全體首席秘書級以上參謀全體出席了當天的會議。 文在寅之所以下令進行全面調查，是因為隨著確診患者的增加，人們越來越擔心通過武漢地區入境者出現二次感染。文在寅表示：“由於癥狀較晚出現，所以有必要確認（入境者感染狀況）是什麽情況。” 文在寅還指示，要集中檢查“武漢肺炎”對經濟的影響。在政府公開宣布今年出口業績等經濟指標將得到改善的情況下，其用意是最大限度地減少“武漢肺炎”這壹突發災難帶來的經濟打擊。 此前，文在寅在出現第三例確診患者後的26日發表了對國民談講話，他表示，“政府正在啟動24小時應對機制”，“希望相信政府，懇請大家不要對必要的措施過度不安。”當時，文在寅在慶南梁山的老家與疾病管理本部長鄭恩景及國立中央醫療院院長鄭基賢通電話，聽取了相關情況的報告。文在寅24日離開青瓦臺，在梁山度過春節假期後，26日下午返回青瓦臺。 青瓦臺還決定推遲原定於30日舉行的社會領域部門工作報告。文在寅原計劃30日聽取保健福利部、女性家族部等處的業務報告，但青瓦臺表示：“為全力應對新型冠狀病毒感染癥，暫時推遲了聽取業務報告。”

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