武漢市市長：“已有500萬人離開”，其中6340人前往韓國. January. 28, 2020 08:35. by 尹完準 zeitung@donga.com. “因為過春節，已有500多萬湖北武漢市民離開了武漢。” 武漢市市長周先旺26日晚在新聞發布會上表示，“（目前1400萬人口中）還有900多萬人留在武又。”中國當局23日才封鎖了新型冠狀病毒的發生地武漢，截至27日已把封鎖範圍擴大到了湖北省17個城市（人口5000多萬），但很多可能已經感染“武漢肺炎”的武漢市民，已經離開，前往中國全國各地和世界各地。周先旺是對因新型冠狀病毒引起的“武漢肺炎”初期應對失敗、導致事態惡化而受到批評的罪魁禍首。他還說，“武漢還將新增約1000例確診病例”。 中國經濟媒體《第壹財經》27日對中國航空服務應用程序“航班管家”數據的分析結果顯示，去年12月30日至今年1月22日從武漢出發的乘客目的地中，排名前十的分別是北京（65853人）、上海（57814人）、廣州（55922人）等地。據分析，前往韓國的武漢乘客達6340人。

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