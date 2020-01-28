制定規章制度並到相關機關再就業……掉落在地的公職道德. January. 28, 2020 09:07. . 有規定限制的地方，就會被賦予權力，權力背後，容易滋生腐敗或者權利。其權利之壹就是退休公務員到其監督對象——民間企業、下屬機關、相關協會再就業。 據悉，在今年3月舉行的韓亞銀行和友利銀行的股東大會上，金融監督院的2名前任局長將分別作為監事再就業。對於這兩家銀行，金融監督院已經就海外利息掛鉤衍生基金（DLF）事態預告了“追究責任警告”的重罰，而這兩家銀行則以“不能接受”為由針鋒相對。但是，在這樣的時期，監督機關的前任幹部擔任被監督機關的監察職位，是不合適的舉動。 在此之前，KB國民、新韓、KEB韓亞、NH農協等四個銀行的監察職位已經由金融監督院出身人士占據，如果連友利銀行也由金融監督院出身人士擔任，那麽五大上市銀行的監察職位將全部由金融監督院占據。從監管機構-被監管機構來看，這可能是“皆大歡喜”的管控共生。已經過了禁止退休後再就業的3年期限，所以在法律上沒有問題，但從國民的立場來說，不得不擔心，這樣會有徹底的監視監督嗎？ 尤其成為問題的是，因規制問題而心焦的民間企業或協會，作為遊稅窗口不得不聘用制定規制的部門出身的前任公務員。在有限制權限的公職社會，這是普遍現象。就算是稱之為為了再就業而制定規制，也不為過。 公務員人數增加，他們行使權力的依據——規制也會增加，這是壹種必然。從2014年開始的5年半時間裏，環境部（18.9%）、雇傭勞動部（13.4%）等所謂規制部門的人力大幅增加。與此同時，環境部（895件）、雇傭部（395件）、金融委員會（470件），新設和強化規制的件數也有了增加。 在增加的規制中，用作退休公務員“降落傘通道”的規制可以說是最惡劣的規制。政府雖然提出了“規制沙盒”“引進負面清單方式”等各種眼花繚亂的規制革新口號，但是沒有比減少公務員數量更明確的規制革新。

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