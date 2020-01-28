中國昨天才全面封鎖肺炎發源地武漢市. January. 28, 2020 09:07. by 尹完準, 韓基渽 zeitung@donga.com,record@donga.com. 因新型冠狀病毒導致的“武漢肺炎”確診病例和死亡病例大幅增加，中國當局事後緊急封鎖了病毒發源地湖北省武漢市。擁有1100萬人口的武漢市是湖北省省會城市。這是歷史上第壹次封鎖省級城市。 當地時間23日淩晨2時，武漢市有關部門在壹份緊急聲明中說：“從當天上午10時起，將停止運營公交車、地鐵、渡輪和長途汽車”，“市民如不是特殊情況，不要離開武漢。航班和列車也將暫時中斷，屆時將通知恢復時間。” 位於中國中部的武漢也是連接周邊9個省的交通要塞。分析認為，在看到傳染病大流行的征兆後，著急的中國當局采取了前所未有的措施。 但是據統計，當天中國國內武漢肺炎確診患者為600人，比前壹天增加了56人。中國31個省、區、市中有27個出現確診或疑似患者。沒有進入武漢肺炎影響圈的地區只剩下西部的甘肅省、青海省、新疆維吾爾自治區和西藏自治區等4個。拉美的墨西哥、巴西和哥倫比亞，北美的加拿大也出現了疑似患者等，全世界對武漢肺炎擴散的擔憂正在加大。 因此，韓國外交部當天向中國武漢發布了二級旅遊警報（克制旅行）。這是政府首次就武漢肺炎問題發布旅遊警報。目前，二級旅遊警報地區目前包括與美國發生武力糾紛的伊朗、持續舉行大規模示威的香港等地。外交部向湖北省全境發布了壹級旅遊警報（註意旅行）。外交部叮囑道：“計劃去該地區（武漢等）旅遊的國民要慎重考慮旅行的必要性，滯留當地的國民要特別註意人身安全。”疾病管理本部為了迅速掌握當地情況，當天向中國北京韓國大使館派遣了流行病學調查官。

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