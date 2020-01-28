武漢肺炎警報. January. 28, 2020 09:07. by 李珍暎 ecolee@donga.com. 新型冠狀病毒引發的“武漢肺炎”呈擴散趨勢。去年12月31日，在中國湖北省省會武漢發生疫情後不到壹個月，包括壹名美國患者在內，全世界8個國家共確診病例581例。其中死亡17人，均為中國人。壹名中國人在韓國仁川機場被疑感染，隔離檢查後已被確診。作為交通要塞、有著“中國肚臍”之稱的1100萬人口的武漢，從23日上午10點開始，所有進城、出城的公共交通全部停運。這是中國歷史上第壹次封鎖省會城市。 據悉，武漢肺炎的宿主是蝙蝠或蛇。非典（SARS）的宿主是蝙蝠和麝香貓，中東呼吸綜合征的宿主是駱駝。在武漢肺炎發源地水產市場，壹直有各種野生動物的非法交易，第二名死亡者也是水產市場店主。潛伏期短則兩三天，長則10-12天。癥狀與感冒和流感相似，沒有治療劑和疫苗。因為會以感染者的唾液或鼻涕傳播，所以去人多的地方時要戴口罩。口罩可能會沾上病毒，最好戴上壹次就扔掉。 香港專家警告說，武漢肺炎有像2003年非典時期那樣大流行的跡象。傳染病的擴散會經歷從動物傳染到人類、人際傳染、傳染給患者家屬和醫療團隊、進入大規模發病階段的不同階段，而武漢肺炎已是進入最後階段在即。有批評指出，中國的信息控制和馬後炮應對加速了病毒的擴散。武漢雖被封鎖，但據估計已有數百萬武漢市民走出城市。《紐約時報》指出，中國控制媒體和市民社會，政府壟斷信息，導致事態擴大。 封鎖武漢的消息導致中國股指暴跌。世界經濟遭受的損失規模也將超過2003年非典時期。因為在世界經濟中，預計中國所占的比重將從2003年的8.7%增加到今年的20%。呈現恢復跡象的韓國經濟也從年初開始就遇到了不利因素。人們擔心，像5年前的“中東呼吸綜合征”時壹樣，消費凍結會影響增長率的反彈。 今天開始的春節長假是第壹個關口。雖然移動較多，人員聚集，感染的可能性較大，但大多數醫院都關門。預計將吸引14萬名中國遊客。韓國政府相關部門應啟動24小時應急防疫體系，個人應傾聽相關信息，並遵循包括手消毒和戴口罩在內的傳染病預防行為守則。

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