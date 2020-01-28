文在寅總統強調推動赴朝鮮個人旅遊，“可與朝鮮家人團聚”. January. 28, 2020 09:07. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統23日在新年問候中表示：“我會努力讓家鄉在朝鮮的人在更晚之前與家人團聚。”這再次表明了在朝鮮沒有回應的情況下推進赴朝鮮個人旅遊的意誌。 春節前夕，文在寅總統在上傳至社交網站的新年問候視頻中還表示：“有很多人每逢佳節倍思親。”統壹部20日就已經公布的赴朝鮮個別遊問題表示，將優先促進離散家屬訪問金剛山和開城。美國雖然對韓國的單方面韓朝合作構想表示，“應該與無核化的進展步調壹致”，但韓國堅持著加快個人遊事業節奏的意誌。文在寅總統在去年春節問候語中沒有提到朝鮮。 文在寅總統接著表示：“今年將更加勤奮地努力，讓全體國民能感受到‘切實的變化’，擁有更大的希望。”他還說：“韓國是壹個小而強大的國家”，“韓國克服了任何困難，在很多領域都取得了領先世界的發展。”這可以解釋為，盡管圍繞經濟認識的爭議不斷，但對今年經濟指標的改善仍持樂觀態度。

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