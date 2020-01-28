女高音申英玉將於下月1日舉行出道30周年紀念演唱會. January. 28, 2020 09:07. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “剛剛在酒店房間裏演唱了多尼采蒂《拉美莫爾的露琪亞》的詠嘆調。哪怕一天不唱歌，不再發聲(也滿足了)。現在唱歌的瞬間最幸福。呼呼。” 女高音歌唱家申英玉(59歲)將舉行出道30周年紀念演唱會。2月1日她將在首爾藝術殿堂音樂廳與莫斯特利交響樂團合作，帶來托斯蒂《小夜曲》、卡塔拉尼歌劇《拉沃利》中的《我獨自離去》等歌曲。最近，記者在首爾中區小公路威斯汀朝鮮酒店見到了她。 申英玉1990年4月在美國紐約大都會歌劇大賽上奪冠後，於同年12月在大都會出道。次年1月，她在大都會的威爾第《弄臣》中飾演女主角吉爾達，躋身國際巨星行列。 在她演唱的角色中，特別是威爾第《假面舞會》的書童奧斯卡一角，被認為重新詮釋了這個角色本身。“這個角色就是蹦蹦跳跳的。我身材矮小，聲音也很輕，正好適合演繹奧斯卡。” 1997年，她在大都會被安排出演貝利尼《清教徒》女主角埃爾維娜一角。但著名男高音歌唱家盧西亞諾•帕瓦羅蒂取消威爾第《命運的力量》，轉而出演《假面舞會》男主角雷納托，並找到了申英玉。 “帕瓦羅蒂希望我取消出演《清教徒》，讓我演繹奧斯卡，但是一起出演《清教徒》的其他女高音歌手都生病了。所以兩個人的戲份都做了。” 憑借兩部作品獲得好評的那段時間，她回憶說這是輝煌的瞬間之一。 她眼中的帕瓦羅蒂是個什麽樣的人呢？ “在上臺之前他會緊張的不住哆嗦。但是只要一登上舞臺，他就會散發出帥氣的微笑和耀眼的光芒。" 小時候，領導她前進的動力就是母親。母親總是喜歡稱贊她表現很好，因此申英玉會更加努力地唱歌。母親在她成功之後的1993年去世。現在，母親的鼓勵由父親代勞。 父親直到現在，在看過她的舞臺後還一一進行“指導”，“為什麽在那首歌裏擡起胳膊？”去年，她迷上了劍道。 “出劍時，為了不動搖，要給腹肌加把勁嘛。對聲樂家來說，這是非常好的運動。如果連運動都不做的話，在舞臺上馬上就會露餡。” 唱歌要唱到什麽時候？ “用我的唱法，如果不貪心，不知道能堅持到什麽時候。” 她的聲音輕純而清亮。 “我收到了很多讓去挑戰更重的角色的提議。但是如果勉強去挑戰的話，就無法堅持到現在。”

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