孫興慜進入新年之後首次打開進球賬戶，46天的郁悶一掃而光. January. 28, 2020 09:07. by 李元洪 bluesky@donga.com. “所有進球都很特別，但今天的進球更特別一些。我需要一個能讓自己找回自信的進球。” 孫興慜(28歲)打破長時間的沈默，攻入了本賽季個人第11粒入球。23日，在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的與諾維奇隊的2019~2020英格蘭足球超級聯賽(EPL)比賽上，孫興慜在兩隊1比1戰平的下半場第34分鐘頭球破門，幫助球隊2比1贏得比賽勝利。右路突破的德利•阿裏的射門被防守隊員擋出後皮球騰空而起，孫興慜從防守隊員中間沖向對方門前頭球破門。 進入新年後，連續4場比賽未嘗勝績(2平2負)的托特納姆熱刺隊終於嘗到了久違的勝利滋味，本場過後戰績變為9勝7平8負(積34分)。托特納姆熱刺隊雖然與少賽一場的伍爾弗漢普頓隊(8勝10平5負)積分相同，但在凈勝球(+6)上領先伍爾弗漢普頓隊(+2)，排名升至第6位。 這是孫興慜自去年12月8日在與伯恩利隊的比賽中狂奔70米打入的“絕妙進球”後，時隔46天再次取得進球。去年12月23日，孫興慜在與切爾西隊一戰中因用腳踹對方球員胸部而被罰下場後，受到了停賽3場的處罰，但在與伯恩利隊的比賽之後，孫興慜在參加的7場比賽中一直保持未能進球。在與諾維奇隊比賽的前一天，熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧就極力想提高他的士氣，“孫興慜總有一天會進球的，而那個時刻正是明天。” 正如穆裏尼奧主教練所期待的那樣，成功打破長時間進球荒的孫興慜表示，“(之前沒有進球)很辛苦。所以，我一直在努力保持一顆平常心，最後時刻我終於打開了進球賬戶。”托特納姆熱刺隊將於26日與南安普敦隊進行英格蘭足總杯32強比賽。

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