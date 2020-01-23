全家福的反轉. January. 23, 2020 07:30. by 美術評論家 . 穿著整齊的丈夫帶著兩個孩子走進臥室。躺在床上的妻子伸出手來迎接他們，右邊看上去像奶媽壹樣的女人抱著剛出生的嬰兒。這是丈夫帶著孩子來祝福剛剛生育的妻子的壹幅畫嗎？ 17世紀英國畫家大衛·德·格朗珠畫的這幅畫中，模特是英國貴族理查德·索爾頓斯托爾的家人。紅色的床簾和服裝、華麗的室內裝飾體現了這個家族的富足和高貴身份。乍壹看，好像講述的是丈夫和孩子們壹起來看剛生育的妻子的場面，但實際上卻恰恰相反。躺在床上的女子是索爾頓斯托爾的第壹任妻子，是左邊兩個孩子的母親。坐在椅子上的女性是第二位妻子，抱著自己所生的兒子。但是，索爾頓斯托爾並沒有在同壹個屋檐下帶著兩個妻子生活。 委托畫這幅畫時，元配妻子已於數年前去世，續娶的妻子生下兒子不久。所以他是在紀念小兒子誕生的同時，哀悼死去的妻子，特意定制了壹幅活人和死人在壹起的家庭畫。圖中的另壹個反轉是左邊的兩個孩子。因為服裝的原因，兩人看起來都是女兒，但實際上是女兒安妮（Ann）和兒子理查德（Richard）。當時分別只有3歲和7歲。按照當時的慣例，在7歲左右之前，理查德還穿著壹套長裙。 畫中最重要的部分是丈夫的白手套。他脫下壹只手套遞給躺著的妻子。白手套既具有哀悼的意義，也象征著承諾。這應該是好好撫養孩子，可以繼承財產的承諾。身穿白衣、頭纏白布的妻子即將死去，但相比手套，更願意向幼小的孩子們伸出手去。最後的反轉是丈夫的視線。雖然手與前妻的子女相連，但他的目光投向了新娶的妻子和剛出生的兒子。他果真遵守了對元配妻子的承諾嗎？

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