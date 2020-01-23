百歲哲學家用年輪敲擊信仰的意義. January. 23, 2020 07:28. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 100歲的哲學家，被譽為韓國社會賢者的延世大學名譽教授金亨錫(照片)的書《在生活中尋找永恒之路》最近出版了。 這本書不是關於宗教的學術研究書，而是淡淡地解答了有關人類、宗教、社會等問題的信仰隨筆。 根據書前面作者的文章，這些文章主要是金教授在20世紀80年代寫的。老教授目光停留的諸多苦惱，跨越了30多年的歲月，至今仍在進行中。 “現在我們國家大大小小的教堂太多了。”“如果教會忽視信仰共同體的任務，把政治以及其他社會共同體的責任看得更重，那麽它就可能喪失作為教會的普遍性。” 他告白說，雖然一直以比任何人都虔誠的基督教徒身份生活，但卻受到了無教會主義者的指責。他特別批判性地提到的“教會主義”正是為教會服務的教會。他說：“信仰生活可以在家庭中實現，在職場中也應該展開。語言和真理並不是為了培養教會，而是為了建設天國服務的。” 書中不僅包含了基督教、天主教、佛教、儒教等多種宗教原理和現象，還包含了帕斯卡爾、尼采、康德等哲學家對神的命題。《關於神的存在》、《信仰與人際關系》、《來自真理的自由》、《信仰人的問題》等大而沈重的主題很多，但這些與老教授特有的經驗之談融合在一起，很容易讀懂。 書中最後部分的“宗教，是不是必需的”可能是他對因生活和宗教問題而苦惱的現代人的回答。“帕斯卡爾說信仰是冒險和賭博。這是一場壓上自己的生命和全部人格的賭博。如果失去，整個自我就會回歸‘無’。但是得到之後，不僅會占據自我，還會占據永恒和生活的實際存在。” 雖然是信仰隨筆，但是與宗教無關，100歲人生年輪中提出的建議非常沈重。“人在精神上老了，那就真是老了。......我必須學會培養自己，在所有方面都要努力學習。”

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