現代汽車進入銷售額百萬億韓元時代，繼三星電子之後第2家. January. 23, 2020 07:29. by 徐亨錫記者•金茲炫記者 zion37@donga.com.skytree08@donga.com. 現代汽車自創立以來在去年首次迎來了年銷售額100萬億韓元的時代。這是繼2008年三星電子之後，韓國制造企業的銷售額第二次突破100萬億韓元。 現代汽車22日發布公告稱，據初步統計，去年第四季度(10月至12月)的銷售額和營業利潤分別為27.868萬億韓元和1.2435萬億韓元。年暫定銷售額為105.7903萬億韓元，營業利潤為3.6846萬億韓元。帕利塞德(PALISADE)等利潤較大的中大型運動型多功能車(SUV)受到歡迎，韓元兌美元的匯率上升(韓元貶值)起到了有利作用，營業利潤比2018年增加了52.1%。季度營業利潤突破1萬億韓元是自2016年第4季度後3年來的第一次。 另外，起亞汽車也公布了去年銷售額58.1459萬億韓元、營業利潤2.0096萬億韓元的暫定業績。

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