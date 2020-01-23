“武漢肺炎”擴散到美國，出現大流行跡象. January. 23, 2020 07:29. by 尹完準, 周愛眞 zeitung@donga.com,jaj@donga.com. 美國出現首例因新型冠狀病毒引起的“武漢肺炎”確診病例，而在中國，患者人數持續暴增，全球出現大流行跡象。 據路透社當地時間21日報道，美國疾病控制和預防中心表示，最近壹名在中國湖北省武漢旅遊過的30多歲男性被確診為武漢肺炎。這名男子居住在美國華盛頓州西雅圖附近，15日回國後正在接受治療。這是亞洲以外大陸首次發現確診病例。 中國疾病預防控制中心22日宣布，武漢肺炎確診病例增至440例（含臺灣）。僅壹天就增加了130多人。13個省、市出現了確診病例。加上疑似患者，中國共有21個省、市受到影響，占中國31個省、市的68%。當天，澳門也出現首例確診病例。中國國內死亡人數也從6人增至9人。醫療部門正在觀察的密切接觸者達1394人，預計患者人數將會持續激增。 中國官方媒體新華社引述國家衛生與健康委員會專家組的報告指出，“病毒可能發生變異，傳染情況有進壹步擴散的危險”。專家們表示：“還有地區內傳播。”等於是承認了壹些地區存在集體感染病例。專家組組長鐘南山警告說：“必須防止超級傳播者出現。”香港《南華早報》預測說，將像2003年非典（SARS）時期壹樣進入全面擴散階段。 中國14億人口中有超過4.5億人以上移動的春節（25日）即將到來，預計將成為大流行的分水嶺。中國政府明確表示將采取非典級緊急應對，下達了“不要去武漢或離開武漢”的武漢旅遊克制呼籲令。 韓國國內也新增了4名類似武漢肺炎癥狀的“有癥狀者”。至此，包括19日被確診的中國女患者A某（35歲）在內，國內武漢肺炎患者總數增至16人。據悉，新增加的“有癥狀者”中有3人是與A某壹起從武漢飛往仁川的乘客及機場負責人。 青瓦臺副發言人韓正宇表示，文在寅總統在22日聽取情況報告後指示，“在做好檢疫和預防措施的同時，還要綜合檢查對經濟的影響”。據悉，文在寅總統前壹天在政府世宗辦公大樓舉行的國務會議上，也下達了“請格外註意防疫”的指示。

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