中國多家旅行社：“看不到朝鮮允許個人遊的動向”. January. 23, 2020 07:29. by 韓基渽 record@donga.com. “沒有確認過朝鮮改變政策允許韓國人旅行的信息。” 雖然文在寅總統通過新年賀詞和新年記者會接連表明了推進個人赴朝旅遊的構想，但外界並未發現朝鮮采取相關措施的跡象。這是《東亞日報》接觸中國主要旅行社後得出的結果，因為如果朝鮮向韓國人發放簽證，中國的旅行社將是赴朝旅遊的據點。對於《東亞日報》提出的“是否在為韓國推進的個人赴朝遊做準備”的問題，大部分中國旅行社都的反應是：“還沒有聽說朝鮮的立場發生了改變。” 位於中國沈陽的A旅行社說：“如果朝鮮政策發生變化，我們也能向朝鮮派遣韓國遊客。但到目前為止（關於旅遊政策）朝鮮內部並沒有變化。現在不能把持韓國護照的人送往朝鮮。”位於北京的B旅行社也表示：“非常清楚（韓國）政府的政策”，“現在還只是在討論中。只是關註結果如何而已。”中國的另壹家C旅行社表示：“目前（關於韓國人個人遊）沒有任何計劃。壹切都是假設。”如果實行個人遊的話，這些旅行社將起到核心中介作用，但是目前他們還沒有感覺到朝鮮的氛圍變化。 對於韓國遊客的身份保障問題，這些旅行社也只是強調了原則性立場稱，“朝鮮是壹個安全的國家”。A旅行社表示：“如果去印度，不是要按照印度的風俗不吃豬肉嗎？在朝鮮，只要遵守朝鮮的規則就沒關系。”C旅行社甚至說：“如果尊重朝鮮的文化和法律，是安全的。極其安全。”也就是說，在他們看來，即使是韓國人，也沒有必要采取不同於其他國家人的進壹步的人身安全保障措施。 統壹部不顧朝鮮的沈默和對個人遊的人身安全保障的憂慮，再次確認了繼續推進相關政策的意誌。統壹部發言人李相旻在22日的例行記者會上表示：“作為擴大民間交流的方案之壹，正在考慮個人遊”，“（與個人遊相關的）人身安全保障問題也將從這個角度繼續進行討論。” 但是，不斷有人指出前往不能自由行動的朝鮮旅行的危險性。去年壹度被朝鮮扣留後被釋放的澳大利亞留學生艾裏克·西格利在《月刊朝鮮》1月號上發表的投稿中表示：“（赴朝旅遊者）在酒店外遊玩時，必須有兩名導遊陪同。別說在街上自由散步，就連留學生們喜歡去的商店和餐廳也不能去”，“去朝鮮旅行的外國人在朝鮮期間幾乎什麽都做不了。”

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