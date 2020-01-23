新賽季將與柳賢振展開多場投打對決的東山高中後輩崔誌萬. January. 23, 2020 07:29. by 姜泓求 windup@donga.com. “(柳)賢振哥已經有很多成就，而我還有很多成就等著自己去達成。我相信賢振哥會表現出對後輩的關愛。” 即將與柳賢振展開高中前後輩對決的崔誌萬(29歲•坦帕灣光芒隊)雖然耍嘴皮子，但依然不失真摯。最近，記者在仁川西區韋德棒球學院見到了崔誌萬，他下決心說：“不管來球是外切快速球，還是變速球，我都會抱著一定要把球打回去的決心。” 今年美職棒大聯盟(MLB)球迷又多了一個看點。這就是來自仁川東山高中的前後輩在世界最高舞臺MLB上對決的場面。4年前輩柳賢振(33歲)在本賽季轉會到多倫多藍鳥隊後，將與同屬美國聯盟(AL)東部賽區的坦帕灣隊的崔誌萬展開“投打對決”。兩隊僅在常規賽就將交鋒19次。這是自2005年擊球手崔熙燮與投手徐在應、金炳賢(以上均為光州第一高中)相遇後，15年來同一高中出身的韓國選手首次進行投打對決。 時隔2年再次來到韓國的崔誌萬最近與東山高中棒球部的後輩們一起進行了訓練，實現了長輩對晚輩的愛。一起跑步，並傳授了力量訓練技巧。崔誌萬說：“我想告訴大家，只有經歷困難時期，實力才會提高。希望能給後輩們一個好的動機。”他像鄰家的哥哥一樣親切地接近對方，但同時強調要徹底問候對方。 即將迎來頂級聯賽第5個年頭的崔誌萬上賽季的收獲比任何時候都多。在成為球隊主力1壘手的同時，他參加了127場比賽，取得了擊球率0.261(410個有效擊球、107個安打)、19個本壘打、63打點的成績。出場次數、全壘打、打點都是職業生涯新高。球隊也是自2013年之後時隔6年首次以外卡身份進入季後賽。當被問到是否取得了超出期待的成績時，崔誌萬說：“反而是反面(不如預期)。如果沒有主力投手們的負傷，球隊反而有可能獲得賽區冠軍。就我個人而言，沒能完成20記本壘打感到很遺憾。” 美國聯盟東部賽區還是傳統強隊紐約洋基隊、波士頓紅襪隊等所屬的地區。崔誌萬表示，“與波士頓紅襪隊、紐約洋基隊交手時，即使在主場作戰，感覺也像在打客場比賽。因為這兩隊的鐵桿粉絲非常多。每當在客場比賽時，每當我站在波士頓主場芬威公園球場時，就會有一種‘我真的成為了美國職棒大聯盟球員’的感覺。” 崔誌萬除了柳賢振之外，還要經常與以歷代投手FA最高金額(9年3.24億美元)轉會到洋基隊的蓋瑞特•科爾進行比賽。崔誌萬此前面對科爾時的戰績為10次有效擊球、4支安打(1個本壘打)，表現比較強勢。崔誌萬開玩笑說：“科爾(根據洋基隊的傳統)如果剃胡須，會不會比以前弱呢？”並表示，“不管對手是誰，自己都不會太在意。MLB也是打棒球的地方，對手也只是投手而已。我總是以‘我是最棒的’想法參加比賽。” 即將迎來新賽季的崔誌萬還表達了一個特別的願望。那就是參加東京奧運會。崔誌萬說：“新年也給國家隊主教練金敬文拜了年。得到了如果能一起出戰奧運會就好了的回復。我希望退役前一定要穿上國家隊的球衣。”但是美職棒大聯盟事務局不允許美國職業棒球大聯盟球員參加奧運會，因此崔誌萬今年穿上國家隊隊服的可能性微乎其微。

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